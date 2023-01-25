سعر الذهب اليوم الأربعاء 25-1-2023

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سعر الذهب اليوم الاربعاء 25-1-2023، في مصر شهد هدوء نسبيا على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محالات الصاغة بعد أن شهدت أسعار الذهب تراجعات كبيرة خلال الايام الماضية مع هدوء سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بإجمالي التراجعات منذ الاسبوع الماضي إلى 75 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الأخباري سعر الذهب اليوم الاربعاء 25 يناير 2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها سعر صرف الدولار أيضا وأسعار العديد من السلع.



ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزوراج والراغبين في الاستثمار.

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