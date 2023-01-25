أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 25-1-2023 في مستهل التعاملات

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أسعار العملات

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 25-1-2023 في مستهل التعاملات البنكية اليومية في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري. وفي هذا التقرير ترصد جريدة المال حركة تداول 6 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه المصري وهي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وذلك وفقًا لسعر الصرف في 5 بنوك عربية وأجنبية ولمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 29.82 جنيه للشراء، 29.92 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.41 جنيه للشراء، 32.52 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.70 جنيه للشراء، 36.83 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 7.94 جنيه للشراء، 7.96 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.11 جنيه للشراء، 8.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 97.64 جنيه للشراء، 98.01 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 29.74 جنيه للشراء، 29.84 للبيع.

بنك مصر: 29.74 جنيه للشراء، 29.84 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 29.84 جنيه للشراء، 29.94 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 29.84 جنيه للشراء، 29.94 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 32.23 جنيه للشراء، 32.51 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.37 جنيه للشراء، 32.63 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 32.27 جنيه للشراء، 32.51 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.38 جنيه للشراء، 32.63 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
البنك المصري الخليجي: 36.70 جنيه للشراء، 37.17 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 36.71 جنيه للشراء، 37.16 للبيع.

بنك مصر: 36.47 جنيه للشراء، 37.04 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 36.52 جنيه للشراء، 37.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 7.91 جنيه للشراء، 7.97 للبيع.

بنك مصر: 7.90 جنيه للشراء، 7.94 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 7.90 جنيه للشراء، 7.94 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 7.90 جنيه للشراء، 7.97 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.10 جنيه للشراء، 8.12 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.11 جنيه للشراء، 8.15 للبيع.

بنك مصر: 8.10 جنيه للشراء، 8.12 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك المشرق: 8.08 جنيه للشراء، 8.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 94.09 جنيه للشراء، 97.75 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 94.11 جنيه للشراء، 98.09 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 92.50 جنيه للشراء، 98.19 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 94.15 جنيه للشراء، 97.75 للبيع.

المصدر: جريده المال

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