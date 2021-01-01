تطور «آبل» محتوى الواقع الافتراضي للنظارة الخاصة بها

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الواقع الافتراضي

تجري شركة "أبل" محادثات مع نحو 6 شركاء، منهم شركة "والت ديزني"، لتطوير محتوى الواقع الافتراضي لنظارة الواقع المختلط الخاصة بها.

تحتوي نظارة التي طورتها "أبل" مع شركة "سوني"، على شاشتين فائقتي الدقة للتعامل مع أوجه الواقع الافتراضي، ومجموعة من الكاميرات الخارجية لتمكين "وضع المرور" الخاص بالواقع المعزز.

ووفقا لتقرير وكالة "بلومبردج"، أن عملاق التكنولوجيا ومنتج هواتف "آيفون"، يعمل على تحديث مواد خدمته للبث الحي والفيديو "أبل تي في بلس" لتناسب نظارة .

والواقع المختلط واحد من 3 أنواع من تقنيات الواقع المعزز، المرتبطة بعالم الـ"ميتافيرس"، ويمكن أن تسمح نظارة الواقع المختلط لمرتديها باستخدام مادة من العالم الحقيقي لإثارة تفاعل العالم الافتراضي.

وجاء في التقرير أنه من المقرر تدشين هذه النظارة الربيع المقبل، بسعر 3 آلاف دولار تقريبا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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