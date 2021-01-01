تخطط روسيا لإطلاق المحطة المدارية في عام 2027

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن يوري بوريسوف، الرئيس التنفيذي لشركة روسكوسموس، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يبدأ نشر المحطة المدارية الروسية في عام 2027.

وقال بوريسوف في موسكو إنه يجب أن يكتمل التصميم الأولي للمحطة المدارية الروسية (روس) اللازمة لدعم الملاحة الفضائية الروسية المأهولة، بعد انتهاء تشغيل محطة الفضاء الدولية وبحلول نهاية عام 2023، سيتم وضع "روس" في مدار عالي العرض مع ميل 97 درجة، وليس عند 51.6 درجة، مثل محطة الفضاء الدولية، بحيث يمكن رؤية أراضي روسيا الاتحادية بشكل أفضل من محطة الفضاء الدولية.

وأكد بوريسوف أنه في عام 2030، يجب أن تبدأ المرحلة الثانية من نشر نظام روس، ويجب أن تصل كتلة المحطة إلى 122 طنا، والحجم المحكم 505 متر مكعب. وفقًا للمطورين، ستكون محطة روس أكبر بكثير من الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية.

وكان، في وقت سابق، أبلغ بوريسوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قرار الانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024، وأنه سيتم تحديد التاريخ الدقيق بناءً على الحالة الفنية للمحطة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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