دراسة: كويكب «كومة الأنقاض» يصعب تدميره

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قد يكون تحويل مسار صخرة فضائية ضخمة يومًا ما هو السبيل الوحيد لإنقاذ كوكبنا من تأثير كارثي ينهي البشرية.



ومن خلال مهمة DART في العام الماضي ، أظهرت وكالة ناسا بالفعل كيف يمكن إلقاء مثل هذه الصخور من مسار تصادم مع الأرض عن طريق اصطدامها بمركبة فضائية.



لكن هل يوجد كويكبات صعب التدمير، وفشل في تغيير مساره؟

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وتزعم دراسة جديدة أن كويكب إيتوكاوا ، وهو كويكب بحجم جسر ميناء سيدني ، سيكون "من الصعب جدًا تدميره" لأنه مقاوم للتصادم، ويتكون من صخور فضفاضة وصخور تتجمع معًا تحت تأثير الجاذبية ، والكثير منها عبارة عن مساحة فارغة، لهذا السبب ، يُعرف باسم كويكب "كومة الأنقاض" ، وليس قطعة واحدة كبيرة من الصخور ("متجانسة").وعلى الرغم من كونها على بعد حوالي 1.2 مليون ميل (2 مليون كيلومتر) من الأرض ، إلا أن إتوكاوا لا تزال تُعتبر رسميًا "خطرة" يمكن أن تلحق الضرر إذا وصلت إلى الأرض.قاد الدراسة الجديدة خبراء في جامعة كيرتن الأسترالية ، الذين حللوا عينات من إيتوكاوا تم جمعها بواسطة مسبار الفضاء الياباني هايابوسا وعادوا إلى الأرض في عام 2010.قال المؤلف الرئيسي البروفيسور فريد جوردان: `` على عكس الكويكبات المتجانسة ، فإن إيتوكاوا ليست كتلة واحدة من الصخور ، ولكنها تنتمي إلى عائلة كومة الأنقاض ، مما يعني أنها مصنوعة بالكامل من الصخور السائبة ، ونصفها تقريبًا مساحة فارغة ''.تابع "وجدنا أن إيتوكاوا مثل وسادة الفضاء العملاقة ، ويصعب تدميرها"، واضاف لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن اصطدام مركبة فضائية بإيتوكاوا سيكون شبيهاً إلى حد ما بمطرقة تضرب كومة من الرمال.ذكر "لا نريد تدمير الكويكبات وتفتيتها، ما نريد القيام به هو دفعها بعيدًا عن كوكب الأرض".من أجل الدراسة ، استخدم البروفيسور جوردان وزملاؤه طريقتين تكميليتين لتحليل جزيئات الغبار الثلاثة من إيتوكاوا ، والتي يبلغ قطرها حوالي 1100 قدم (330 مترًا).