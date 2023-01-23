أسعار البيض.. اليوم 25 يناير



أسعار البيض أسعار البيض

شهدت أسعار البيض اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، حالة استقرار وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي:



حيث سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالي 86 جنيهًا، في حين تراوح سعره للمستهلك 88 جنيهًا حسب المنطقة.



وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض حوالي 83 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 87 جنيهًا حسب المنطقة.

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أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 80 جنيهًا بالمزرعة، ويباع بسعر 83 جنيهاً للمستهلك حسب المنطقة.كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذًا ثابتًا و30 منفذًا متحركًا تجوب القرى بالمحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيًا مع مبادرة الرئيس السيسي بمحاربة الغلاء.وكذلك تم من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، وتوفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة في الميادين العامة و بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتحقيق قدر كبير من التوازن في الأسعار، وتنفيذًا لمبادرة الرئيس السيسي لمحاربة الغلاء.