تعرف على أصغر عبقري بريطاني

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت جمعية «مينسا» البريطانية، عن انضمام أصغر بريطاني لعضويتها وهو الطفل «تيدى هوبس» بعمر 3 سنوات و9 أشهر، لحصوله على 139 نقطة من أصل 160 في اختبارات الذكاء التي تقيمها الجمعية.

ويستطيع «هوبس» العد إلى الرقم مائة بسبع لغات، ست منها أجنبية بالنسبة إليه، من بينها الماندرين والويلزية والفرنسية والإسبانية والألمانية.

ويقول والده بإن طفله العبقري، تعلم القراءة مبكراً عندما كان في عمر عامين وأربعة أشهر، وهو يحب الرياضيات كثيراً، وبعدما أصبح في الرابعة من عمره، أصبح قادراً على قراءة كتب «هاري بوتر».

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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