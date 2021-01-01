تكشف علامات عن إصابتك بالاحتراق الوظيفي

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعدما أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا استقالتها وكان السبب الرئيسي وراء استقالتها حسبها قالت أنها اصبحت تعاني من الاحتراق الوظيفي الأمر الذي جعلها تتصدر التريند الساعات الماضية، ويعد الاحتراق الوظيفي شعور يمكن أن يتعرض له أي شخص في حياته المهنية والذي يؤثر على نفسيته سلبيًا ويجعله غير قادر على الاستمرار، وأستعرض برنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار" بأن هناك علامات وإشارات تكشف عن إصابتك بالاحتراق الوظيفي أولها فقدان الطاقة.
بالإضافة إلي أن الاحتراق الوظيفي ليس مرض نفسي فحسب بل أنه يمكن أن يؤدي إلي أعراض جسدية مثل: الآلم المعدة، والصداع وهي أشياء يمكن أن تؤدي إلي الوفاة.
وعلامات أخري وهي اضطرابات في النوم، اضطرابات في الطعام، نقص حافز على الحياة والعمل، انتظار العطلة بشغف، والوقاية من الاحتراق الوظيفي هي الاجازة، ممارسة الرياضة، وتناول الأطعمة الصحية.

المصدر: انتى وبس

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