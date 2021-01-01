أحذري.. يتسبب تحدي جديد على "تيك توك" في تسمم المراهقين

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يظهر كل فترة تحدي جديد وخطير على تطبيق "تيك توك" يهدد سلامة المراهقين وقد ينهي حياتهم بعد تجربته مباشرةً، ونشرت وكالة "فرانس برس" عن تحدي جديد عبر تطبيق التيك توك يتسبب في تسمم المراهقين عليكِ معرفته لحماية أبنائك من الوقوع في تجاربه ومعلوماته هي:
1- اسم التحدي "من ينام آخرا يفوز"
2- انتشر في المكسيك بين المراهقين في المدارس.
3- يعتمد على تناول عقار "كلونازيبام"، الذي يستخدم عادة لمعالجة نوبات الصرع أو نوبات الهلع أو القلق المفرط.
4- بعد تناول العقار يبدأ التحدي بمن في المتنافسين سيقاوم النوم أكثر من الآخرين.
5- سجلت المكسيك حوالي 8 حالات تسمم إلي الآن في المدارس بسبب العقار.

المصدر: انتى وبس

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