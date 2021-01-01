تفاصيل اكتشاف مدينة أثرية كاملة في الأقصر | فيديو

كشف مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل اكتشاف مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني؛ أثناء أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة بيت أندراوس، الملاصق لمعبد الأقصر في البر الشرقي، من خلال بعثة أثرية مصرية.
وقال وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج على مسئوليتي، مساء الثلاثاء، إنه لا يمر أسبوع إلا ويتم الإعلان عن تطوير أو افتتاح مناطق سياحية ثقافية على مستوى الجمهورية؛ وهي أمور تُميز مصر عن باقي دول العالم.
تفاصيل اكتشاف مدينة أثرية كاملة في الأقصر
وأضاف وزيري، أنه تم اكتشاف عدد من المباني السكنية من القرنين الثاني والثالث الميلادي، وبعض الورش، والعثور على أواني وقوارير مياه ومسارج فخارية وأدوات للطحن، وعملات رومانية من النحاس والبرونز، وعدس وقمح وفول باكتشاف أثري في البر الشرقي بالأقصر.
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