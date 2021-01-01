أطعمة تسبب سيولة في الدم وتؤثر على القلب



سيولة في الدم سيولة في الدم

يسبب نقص الدم في العديد من المشاكل، أبرزها التعب والضعف وشحوب الجلد وضيق التنفس وبرودة اليدين والقدمين.. لكن هل تعلم أن وجود الدم الزائد في الجسم أمر خطير أيضًا؟



مساوئ فرط الدم؟

عندما يكون هناك فائض من الدم في الأوردة يسمى فرط حجم الدم، نتيجة لذلك يحدث التورم في أجزاء كثيرة من الجسم ويمكن أن يحدث فشل القلب أيضًا.



أعراض النزيف المفرط

الوذمة - تورم في القدمين والكاحلين والمعصمين والوجه وما إلى ذلك.

الصداع وانتفاخ البطن والمغص

ضغط دم مرتفع

ضيق التنفس

ضربات قلب غير طبيعية

زيادة الوزن ، إلخ.

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خطر الفشل الكلوي والقلبيشير تقرير NCBI إلى أن فرط حجم الدم قد يكون بسبب فشل أعضاء متعددة. إذا زاد الدم في الجسم كثيرًا ، فعادةً ما يمكن أن يكون من أعراض الفشل الكلوي والقلب والكبد وما إلى ذلك، في الوقت نفسه، يمكن أن يكون هناك خطر الإصابة بفشل القلب بسبب ارتفاع حجم الدم .يزداد الدم بسبب هذا الخطأيشير تقرير NCBI أيضًا إلى أن الإفراط في تناول الملح أو الأطعمة المالحة يمكن أن يؤدي إلى فرط حجم الدم، وبسبب هذا تزداد كمية الصوديوم في الجسم ويبدأ مستوى الدم في الازدياد.ابتعد عن هذه الأطعمةوفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن الخبز واللفائف والبيتزا والسندويشات والوجبات السريعة واللحوم المصنعة وما إلى ذلك، تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، لهذا السبب عليك الابتعاد عن هذه الأطعمة، وتناول طعامًا صحيًا مثل البيض والشوربة والدجاج تحت السيطرة.كم يجب أن يكون الدم في الجسم؟تشير الأبحاث المنشورة على NCBI إلى أنه يجب أن يكون هناك كمية كافية من الدم في الجسم ، وفقًا للطول والوزن، ومع ذلك تشير الدراسات إلى أن الإنسان المتوسط ??لديه حوالي 5 لترات من الدم.