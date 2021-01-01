طريقة عمل العيش الفينو للشيف نجلاء الشرشابي



طريقة عمل العيش الفينو طريقة عمل العيش الفينو

هناك بعض الأطعمة التى لايمكن تناول بدون العيش الفينو مثل المربى فضلا عن استخدامه فى عمل ساندوتشات المدارس والمذاكرة ولكن يصعب توفيره بشكل دائم بسبب ارتفاع تكلفته.



ولتوفير الميزانية دون حرمان نعرض لكم طريقة عمل العيش الفينو من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير العيش الفينو

3 أكواب دقيق

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ملعقة كبيرة بكينج بودرملعقة كبيرة خميرة فورية2 ملعقة كبيرة سكرنصف كوب زيتماء للعجنرشة ملحطريقة عمل العيش الفينو* في بولة كبيرة ضعي الدقيق مع السكر والملح والخميرة والبيكنج بودر واعجنيهم بالمضرب ثم ضعي نصف كمية الزيت والماء واستمري فى الخفق.*ضيف واستمرى فى الخفق حتى تتكون عجينة متجانسة ثم ضعي باقي كمية الزيت وقلبيها بلطف* غطي عجينة الفينو واتركيها حتى تتخمر وبعد ذلك قطعيها على شكل كرات ثم اتركيها ترتاح ثانية ثم افرديها بالنشابة ولفيها رول واغلقي الأطراف جيدا وشكلى ارغفة الفينو بما يشبه الأنواع الجاهزة.