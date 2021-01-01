تعرف على فوائده .. نبات يقلل من السكر وضغط الدم



ضغط الدم ضغط الدم

يعد اللوز الأخضر نوع مكسرات معروف، ويتميز بمذاقه اللذيذ فالصغار والكبار يحبونه، وفضلًا عن طعمه فإن له فوائد عديدة جدًا وتحديدًا بالنسبة لمرضى السكر، ويمكن تناوله عندما تكون الحبات طرية وبها عصارة بالجزء الخارجي، أما الجزء الداخلي فيكون ليس قاسيًا بعد، وبهذه الحالة يصبح طعمه حامضًا.



لذا فإن اللوز الأخضر يقلل من السكر والتوتر ويخفض من ضغط الدم ويقي الأطفال من الأنيميا ويعزز مناعة الجنين.



ويعتبر اللوز مصدرًا هامًا لمضادات الأكسدة، التي تقلل الإجهاد التأكسدي المسبب لتلف الجزيئات الموجودة بالخلايا والتي تسهم في إصابة الأشخاص بالأمراض كالالتهاب والسرطان.

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ومن أبرز المركبات التي تعمل ضد الأكسدة باللوز المركبات الفينولية وفيتامين هـ..حيث يوجد باللوز معدلات عالية من فيتامين هـ، ويوجد بهذا الفيتامين مضادات أكسدة مثل توكوفيرول ويساعد ذلك في منع الضرر الناتج عن التأكسد بالجسم.كما يعتبر اللوز غنيًا بعنصر المنحنيز ، والذي يعتبر هامًا جدًا. أثناء العمليات الخاصة بأيض الكربوهيدرات والكوليسترول والأحماض الأمينية، بينما الماغنيسيوم يشارك بثلاثمئة مسار أيضاً يتضمن بناء العظام ، وتصنيع البروتين وإنتاج الطاقة وتبادل الإشارات فيما بين الخلايا.كما أن الماغنيسيوم الموجود باللوز يخفض من معدلات ضغط الدم، فنقصه يتعلق بضغط الدم، دون النظر لزيادة الوزن، ويساعد الماغنيسيوم على النوم كما يقلل من حدة التوتر.يسهم اللوز الأخضر في المحافظة على معدل السكر الذي يحتاجه الجسم، كما له دور في عدم تعرض الإنسان لارتفاع بمعدل السكر بالدم.حيث يساعد اللوز الأخضر في التقليل من معدل الأنسولين الصيامى لدى مرضى النوع الثاني من السكري، ويجب الانتباه لتقليل السعرات الحرارية التي يتم تناولها بواسطة مرضى السكري مع تناوله.حيث أن تناول اللوز بكمية كبيرة يمكن أن يسبب تقليل معدل السكر بنسبة عالية بالدم لدى مرضى السكري، لذا يجب مراقبة السكر بالدم عقب تناوله اللوز الأخضر الغني بعنصر الماغنيسيوم، لذا فهو يعتبر وجبة خفيفة يمكن تناولها بواسطة مرضى السكري.كما يمنح اللوز الأخضر مرضى السكري عناصر غذائية عديدة كالبروتين والألياف الغذائية، وعناصر يحتاجها الجسم كالبوتاسيوم والماغنيسيوم والنحاس، بالإضافة لفيتامين د، كما أن اللوز ليس به أي كوليسترول ضار.ويتحكم اللوز الأخضر في معدل الجلوكوز بالدم، وذلك لأنه غني بالألياف الغذائية. يقلل من احتمالية الإصابة بالالتهابات ، وذلك لأنه مصدر غني بالأحماض الدهنية المفيدة للجسم، ويعد مصدرًا هامًا لحمض “ألفا ليبويك”.كما يحتوي اللوز على نسبة عالية من الألياف، التي تسهل من عملية الهضم، وتحمي الجهاز الهضمي من الإصابة بالإمساك، والانتفاخ، والغازات، ما يعود بالنفع على عملية الإخراج.و يحتوي على نسبة جيدة من المعادن، كالحديد، ما يجعله من الأطعمة التي ينصح الأطفال بتناولها، لوقايتهم من الأنيميا، وهو غني بمضادات الأكسدة، التي تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية.كما يحتوي اللوز الأخضر على نسبة جيدة من البوتاسيوم، ما يجعله الاختيار الأمثل لمرضى ضغط الدم والمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.كما توجد في اللوز الأخضر نسبة جيدة من المغنسيوم والكالسيوم، وكلاهما يساهم في الحفاظ على صحة العظام، وحمايته من الإصابة بالهشاشة والتهاب المفاصل.، ويقوي كذلك الجهاز المناعي بالجسم.- يعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضارة بالدم، بنسبة 12%. ويمد الجسم بالطاقة المتمثّلة في الدهون المفيدة.، ولانه يحتوي على نسب قليلة من السعرات الحرارية، لذلك ينصح بإضافته إلى أنظمة الحمية الغذائية "الدايت".ويعالج اللوز الأخضر بعض المشاكل الجلدية، كتساقط الشعر كما يحافظ على البشرة لأنه غني بالبروتين وفيتامين D وفيتامين E.و يسهم في التغلب على السمنة وزيادة الوزن ، حيث أنه يحتوي على ألياف غذائية تعطي الشعور بالشبع لمدة طويلة، فيقلل ذلك من نسبة الطعام المتناول.كما يقى الكبد من السموم والدهون.، و يحافظ على صحة الكلى ويقلل من خطر تعرضها للحصوات. و يمنع تكون حصوات المرارة.