مشروب خارق يخفض ضغط الدم في ثواني معدودة

يمكن أن يساعد شرب عصير الطماطم في خفض ضغط الدم بانتظام هناك أدلة مستمرة تشير إلى أن كوب من عصير الطماطم كل يوم يمكن أن يرفع من صحة القلب.
ووفقا لموقع express أظهرت دراسة جديدة أن الأفراد الذين يعانون من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والذين يشربون عصير الطماطم كل يوم قد تحسنوا قراءات الضغط الانبساطي والضغط الانقباضي.
وشارك 260 في دراسة مفصلة لعوامل نمط حياتهم ، بمتوسط عمر 56 للرجال و 58 للنساء.
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