أعرفها وأحذرها .. أدوية تدمر الكلى



الكلى الكلى

يعتقد الكثير من الأشخاص أن أمراض الكلى تحدث للإنسان بشكل مفاجئ أو بسبب تناول الأملاح، خاصة لمن هم فى أعمار متقدمة، ولكن هذا غير صحيح.



وفى الحقيقة، هناك الكثير من العوامل وراء الإصابة بأمراض الكلى، خاصة فيما يتعلق بتكون الحصوات، وفى مقدمتها تناول بعض الأدوية.



ووفقا لما جاء فى موقع “NHS”، فقد تزيد بعض الأدوية من خطر الإصابة بحصوات الكلى المتكررة، وأهمها:

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أدوية الحموضة.مدرات البول (تستخدم لتقليل تراكم السوائل).بعض المضادات الحيوية.الأسبرين.بعض الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية (المستخدمة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية).بعض الأدوية المضادة للصرع.معلومات مهمةتعد الكلى من أهم الأعضاء المسئولة عن تنقية الجسم من السموم، ولايستطيع الإنسان العيش بهذه المواد الضارة، وبالنسبة لـ حصوات الكلى فتحدث بسبب تراكم بعض المواد الكيميائية في الجسم.ويمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية إلى ارتفاع مستوى هذه المواد الكيميائية بشكل غير عادي في بولك، لذا يجب الانتباه لكمية المواد الصناعية التى يتم إدخالها للجسم يوميا، كما تزداد احتمالية إصابتك بحصوات الكلى إذا لم تشرب كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى.