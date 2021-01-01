للحفاظ على الصحة .. كيف يمكنك إتباع نظام غذائي صحي ؟



نظام غذائي صحي نظام غذائي صحي



الحفاظ على الصحة لا يقتصر على إتباع النظام الغذائى المتوازن ، وإنما ممارسة التمارين الرياضية، مع الالتزام بعدد ساعات النوم خلال الليل قد تساعد في الحفاظ على الصحة .







كيف يجب أن يبدو النظام الغذائي المتوازن؟



قد يعجبك أيضا...

ويشمل الوجبات الرئيسة في النظام الغذائي المتوازن على البطاطس أو الخبز أو الأرز أو المعكرونة أو الكربوهيدرات النشوية الأخرى ، من الناحية المثالية الحبوب الكاملة ، وفقًا لما صرحت به منظمة الصحة العالمية NHS .وأشار الباحثون، إلى أن تناول ما لا يقل عن خمس حصص من مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات كل يوم. يتم احتساب جميع الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة والمجففة والمعلبة .ويجب أن تحتوي الوجبات على ثلاثون جرامًا من الألياف يوميًا، مثل : خمس حصص من الفاكهة والخضروات ، قطعتان من بسكويت الحبوب الكاملة، شريحتان سميكتان من خبز القمح الكامل و بطاطس كبيرة مخبوزة مع قشرها.كيف يجب أن يبدو النظام الغذائي المتوازن؟وتناول بعض بدائل الألبان أو منتجات الألبان (مثل مشروبات الصويا) ، واختر الخيارات قليلة الدسم والسكر الأقلتناول بعض الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض واللحوم والبروتينات الأخرى (بما في ذلك حصتين من الأسماك كل أسبوع ، يجب أن يكون أحدهما دهنيًا) .ويمكن اختيار الزيوت غير المشبعة والأطعمة القابلة للدهن و استهلاكها بكميات قليلة، مع شرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا .ويجب أن يتناول البالغون أقل من 6 جرام من الملح و 20 جرامًا من الدهون المشبعة للنساء أو 30 جرامًا .