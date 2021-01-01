للحفاظ على الصحة .. كيف يمكنك إتباع نظام غذائي صحي ؟

آخر الأخبارالصحة والجمال › للحفاظ على الصحة .. كيف يمكنك إتباع نظام غذائي صحي ؟

صورة الخبر: نظام غذائي صحي
نظام غذائي صحي


الحفاظ على الصحة لا يقتصر على إتباع النظام الغذائى المتوازن ، وإنما ممارسة التمارين الرياضية، مع الالتزام بعدد ساعات النوم خلال الليل قد تساعد في الحفاظ على الصحة .



كيف يجب أن يبدو النظام الغذائي المتوازن؟

ويشمل الوجبات الرئيسة في النظام الغذائي المتوازن على البطاطس أو الخبز أو الأرز أو المعكرونة أو الكربوهيدرات النشوية الأخرى ، من الناحية المثالية الحبوب الكاملة ، وفقًا لما صرحت به منظمة الصحة العالمية NHS .


وأشار الباحثون، إلى أن تناول ما لا يقل عن خمس حصص من مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات كل يوم. يتم احتساب جميع الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة والمجففة والمعلبة .

ويجب أن تحتوي الوجبات على ثلاثون جرامًا من الألياف يوميًا، مثل : خمس حصص من الفاكهة والخضروات ، قطعتان من بسكويت الحبوب الكاملة، شريحتان سميكتان من خبز القمح الكامل و بطاطس كبيرة مخبوزة مع قشرها.

كيف يجب أن يبدو النظام الغذائي المتوازن؟

وتناول بعض بدائل الألبان أو منتجات الألبان (مثل مشروبات الصويا) ، واختر الخيارات قليلة الدسم والسكر الأقل
تناول بعض الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض واللحوم والبروتينات الأخرى (بما في ذلك حصتين من الأسماك كل أسبوع ، يجب أن يكون أحدهما دهنيًا) .

ويمكن اختيار الزيوت غير المشبعة والأطعمة القابلة للدهن و استهلاكها بكميات قليلة، مع شرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا .

ويجب أن يتناول البالغون أقل من 6 جرام من الملح و 20 جرامًا من الدهون المشبعة للنساء أو 30 جرامًا .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على للحفاظ على الصحة .. كيف يمكنك إتباع نظام غذائي صحي ؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
92196

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager