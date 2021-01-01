للحفاظ على الصحة .. كيف يمكنك إتباع نظام غذائي صحي ؟

نظام غذائي صحي
الحفاظ على الصحة لا يقتصر على إتباع النظام الغذائى المتوازن ، وإنما ممارسة التمارين الرياضية، مع الالتزام بعدد ساعات النوم خلال الليل قد تساعد في الحفاظ على الصحة .
كيف يجب أن يبدو النظام الغذائي المتوازن؟
ويشمل الوجبات الرئيسة في النظام الغذائي المتوازن على البطاطس أو الخبز أو الأرز أو المعكرونة أو الكربوهيدرات النشوية الأخرى ، من الناحية المثالية الحبوب الكاملة ، وفقًا لما صرحت به منظمة الصحة العالمية NHS .
وأشار الباحثون، إلى أن تناول ما لا يقل عن خمس حصص من مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات كل يوم. يتم احتساب جميع الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة والمجففة والمعلبة .
ويجب أن تحتوي الوجبات على ثلاثون جرامًا من الألياف يوميًا، مثل : خمس حصص من الفاكهة والخضروات ، قطعتان من بسكويت الحبوب الكاملة، شريحتان سميكتان من خبز القمح الكامل و بطاطس كبيرة مخبوزة مع قشرها.
كيف يجب أن يبدو النظام الغذائي المتوازن؟
وتناول بعض بدائل الألبان أو منتجات الألبان (مثل مشروبات الصويا) ، واختر الخيارات قليلة الدسم والسكر الأقل
تناول بعض الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض واللحوم والبروتينات الأخرى (بما في ذلك حصتين من الأسماك كل أسبوع ، يجب أن يكون أحدهما دهنيًا) .
ويمكن اختيار الزيوت غير المشبعة والأطعمة القابلة للدهن و استهلاكها بكميات قليلة، مع شرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا .
ويجب أن يتناول البالغون أقل من 6 جرام من الملح و 20 جرامًا من الدهون المشبعة للنساء أو 30 جرامًا .
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