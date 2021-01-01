لكي يا سيدتي .. حيل سريعة لتنظيف الممبار وطريقة إعداده



تنظيف الممبار تنظيف الممبار

تقدم الشيف سلمى الحافظ، طريقة تنظيف الممبار وحشيه بمذاق لا يقاوم وأفضل من المطاعم وبطرق سهلة وسريعة.



المقادير لعمل الممبار

كيلو ممبار

2 معلقه كبيره ملح

3 معلقه كبيره خل

نص كوب من عصير الليمون



الطريقة لتنظيف الممبار

ضعي علي كيلو الممبار الملح والخل والليمون وامزجيهم مع بعض واتركيه لمده نصف ساعة

قومي بتنظيف الممبار بظهر السكين ثم قومي بشطفه وتقطيعه حسب الرغبة ثم قومي بقلبه علي الوجه الاخر تحت المياه

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