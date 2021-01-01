لكي يا سيدتي .. حيل سريعة لتنظيف الممبار وطريقة إعداده

تنظيف الممبار
تقدم الشيف سلمى الحافظ، طريقة تنظيف الممبار وحشيه بمذاق لا يقاوم وأفضل من المطاعم وبطرق سهلة وسريعة.
المقادير لعمل الممبار
كيلو ممبار
2 معلقه كبيره ملح
3 معلقه كبيره خل
نص كوب من عصير الليمون
الطريقة لتنظيف الممبار
ضعي علي كيلو الممبار الملح والخل والليمون وامزجيهم مع بعض واتركيه لمده نصف ساعة
قومي بتنظيف الممبار بظهر السكين ثم قومي بشطفه وتقطيعه حسب الرغبة ثم قومي بقلبه علي الوجه الاخر تحت المياه
لعمل خلطة الممبار
المقادير لعمل خلطة الممبار
كيلو ارز
كيلوطماطم
3م ك صلصه
م ك نعناع ناشف
5فصوص ثوم
م ك خل
بصل
2قرن فلفل رومي
2قرن فلفل حامي
شبت- بقدونس- كزبره
ملح وفلفل وبهارات وشطه
زيت
للسلق
حبهان صحيح
ورق لورا
الطريقة لعمل خلطة الممبار
امزجي في الكبة فصوص الثوم مع البصل والفلفل الرومي الحار ثم ضعي الطماطم وامزجيهم مع بعض
ضعي الصلصة والزيت ومعلقة كبيرة من الخل علي الخلطة وامزجيهم مع بعض
ضعي الارز في بولة وامزجيها مع الخضرة مع البهارات والملح والفلفل والشطة و م كبيرة من النعناع الناشف ثم ضعي الخلطة عليه
قومي بحشو الممبار وترك الاطراف دون حشو
ضعي في مياه السلق الحبهان الصحيح وورق اللورا واتركيها تغلي ثم ضعي الممبار يتسلق
طرق التحمير الممبار
1- تحمير في زيت غزير
قومي قومي بوضع وضع معلقتين من الخل و بضعيه الممبار في اثناء التحمير
2- تحمير في الفرن
نصف كوب زيت
2 م ك صلصة
روز مارى وزعتر بودر
الطريقة لتحمير الممبار
امزجي الصلصة والزيت والزعتر والروزمارى
ضعي الممبار في صاجة او صينية بها ورق زبده ثم ضعي عليه خليط الصلصة وادخليه الفرن
ضعي ورق فويل في صينية وعليه الفحم المشتعل ثم ضعي الشبكة وعليها الممبار
ضعي القليل من الزيت علي الفحم وقدميه
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