واعلان المدرب الجديد .. رسميا الزمالك يعلن إقالة فيريرا



فيريرا فيريرا



أعلن نادي الزمالك إنهاء تعاقده مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق وجهازه المعاون الأجنبي.



ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال 6 مباريات لعبها في 2023، حيث خسر الأبيض ثلاث مباريات كان آخرها اليوم الثلاثاء أمام غزل المحلة مع ثلاثة تعادلات شهدت توديع الفريق لكأس مصر أمام بيراميدز.



وبذلك، يكون مجلس إدارة الزمالك قد أعلن قرارة المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير.

قد يعجبك أيضا...

وتقرر استمرار أمير مرتضى كمشرف على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤوليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي.وجاء تشكيل جهاز الزمالك الجديد كالتالي:أسامة نبيه المدير الفنيمحمد صبري وحسين ياسر مدربان مساعدانمحمود فايز محلل أداءأيمن طاهر مدرب لحراس المرمىالتعاقد مع مدرب أحمال أجنبي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحقوسيستمر الجهاز الفني حتى نهاية الموسم الحالي.وأشرف فيريرا على تدريب الزمالك في 51 مباراة، حقق خلالها 32 انتصارا و11 تعادلا وتلقى تسعة هزائم.