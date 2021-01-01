واعلان المدرب الجديد .. رسميا الزمالك يعلن إقالة فيريرا

آخر الأخباراخبار الرياضة › واعلان المدرب الجديد .. رسميا الزمالك يعلن إقالة فيريرا

صورة الخبر: فيريرا
فيريرا


أعلن نادي الزمالك إنهاء تعاقده مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق وجهازه المعاون الأجنبي.

ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال 6 مباريات لعبها في 2023، حيث خسر الأبيض ثلاث مباريات كان آخرها اليوم الثلاثاء أمام غزل المحلة مع ثلاثة تعادلات شهدت توديع الفريق لكأس مصر أمام بيراميدز.

وبذلك، يكون مجلس إدارة الزمالك قد أعلن قرارة المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير.

وتقرر استمرار أمير مرتضى كمشرف على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤوليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي.

وجاء تشكيل جهاز الزمالك الجديد كالتالي:

أسامة نبيه المدير الفني

محمد صبري وحسين ياسر مدربان مساعدان
محمود فايز محلل أداء

أيمن طاهر مدرب لحراس المرمى

التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق

وسيستمر الجهاز الفني حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشرف فيريرا على تدريب الزمالك في 51 مباراة، حقق خلالها 32 انتصارا و11 تعادلا وتلقى تسعة هزائم.

المصدر: filgoal

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على واعلان المدرب الجديد .. رسميا الزمالك يعلن إقالة فيريرا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26585

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager