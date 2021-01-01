بعد رونالدو .. النصر يتفق مع مودريتش مقابل 40 مليون

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مودريتش


اتفق نادي النصر مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش للانضمام لصفوف الفريق السعودي بحسب صحيفة "عكاظ".

وينتهي عقد مودريتش مع نادي النصر بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال مجانًا بداية من الموسم المقبل.

وبحسب الصحيفة السعودية، فإن النصر قدم عرضًا رسميًا لمودريتش يتقاضى من خلاله 40 مليون يورو في عقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

وأوضحت التقارير أن مودريتش وافق على عرض النصر وأبدى رغبته في اللعب بجوار كريستيانو رونالدو زميله السابق في صفوف ريال مدريد.

وتعاقد النصر مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة موسمين ونصف الموسم عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر سيحاول التفاهم مع ريال مدريد بشأن شراء المدة المتبقية من عقد مودريتش الممتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشفت التقارير عن إمكانية انضمام لوك مودريتش لصفوف النصر عقب بطولة السوبر السعودي حال التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد.
صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت في وقات سابق أن مودريتش يشعر بالسعادة في ريال مدريد ولا يريد الرحيل في الوقت الحالي.

رغم أن نادي ريال مدريد لم يعرض على لوكا مودريتش تجديد تعاقده، لكنه يرى إن الاتفاق مع الملكي لا يوجد حوله أي مشكلة.

ويأتي كل ذلك في ظل رغبة الدوري الأمريكي في التعاقد أيضا مع مودريتش ليكون واجهة لبطولة كأس العالم المقبلة في 2026.

وسيكون الدوري الأمريكي منافسا قويا للسعودي في محاولة التعاقد مع مودريتش، نظرا للقوة المالية للطرفين والاستعداد التام لدفع مئات الملايين لضم الأسطورة الكرواتي بحسب الصحيفة الإسبانية.

وقاد لوكا مودريتش منتخب بلاده كرواتيا في كأس العالم الأخير في قطر لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.

قائد منتخب كرواتيا انضم إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادمًا من توتنام هوتسبير مقابل 35 مليون يورو.

وخاض مودريتش 459 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 73، وحصد 20 بطولة مختلفة، أهمها خماسية دوري أبطال أوروبا التاريخية.

المصدر: صحيفة "ماركا" الإسبانية

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