طريقة عمل البطاطس في الفرن بالزعتر .. وبدون قلي



البطاطس في الفرن بالزعتر البطاطس في الفرن بالزعتر

تقدم الشيف سلمى الحافظ طريقة عمل البطاطس فى الفرن بالزعتر بدون قلي وتمتعي بالفوائد، إليك الطريقة .



طريقة عمل البطاطس في الفرن بطريقة بديلة للقلي



نقطع البطاطس مربعات كبيرة ونسلقها في الماء و الملح لمدة 10 دقائق بعد غليان الماء.

التوابل :

ملح

فلفل اسود

كمون

بابريكا

ثوم بودرة

فلفل حار

2 ملاعق كبار نشا

زعتر

قد يعجبك أيضا...

نخلط جميع التوابل و نضعها على البطاطس ونقلبها جيدا."نضع زيت الزيتون و نرصها في صفيحة فرن مدهونة بالزيت. وممكن استخدام اى زيت اخر "ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة و نتركها حتى تتحمر ونضع عليها القليل من البقدونس قبل التقديم.فوائد الزعترتعتبر عشبة الزعتر من أنواع النباتات العطرية و الطبية، التي تمتاز برائحتها الذكية.. ويطلق عليه (ملك الطب الشعبي ) لكثرة فوائده ومنافعه، التي تنمو في الجبال وبين الصخور كنبات بري، ويمكن زراعته في المنازل ، حيث تكثر زراعة الزعتر في دول البحر الأبيض المتوسط .وتتمتع المجتمعات البدوية في سيناء بخبرة كبيرة في مجال العلاج بالاعشاب، وتنمو على أرضها مئات الأنواع من الأعشاب الطبية والعطرية المفيدة ، لذا فقد اهتم أبناء سيناء بزراعة نبات الزعتر علي مياه الامطار والآبار نظرا لأهمية كعشب عطري وطبي ، فهو أحد الأعشاب المستخدمة بشكل كبير في الطب العربي ويدخل كذلك في كثير من اكلات المطبخ، حيث تستعين به سيدة المنزل أثناء تجهيز الاكلات للأسرة سواء عشب أخضر أو ورق ناشف.ونظرا لفوائده في علاج العديد من الأمراض فان مغلي الزعتر يساعد في تطهير الأمعاء من الجراثيم والطفيليات والفطريات التي تسبّب الإسهال ، ويساعد كذلك في تحسين عملية الهضم ويمنع تكوّن الغازات ، ويزيد من امتصاص المواد الغذائية الأخرى في الأمعاء.كما أنه يساعد في تخفيض نسبة الكولسترول الضار في الدم، ويحمي القلب من أمراضه الخطيرة كالجلطات وتصلب الشرايين، كما أنّه يعمل علي تخفيض ضغط الدم المرتفع.ويعتبر مخفضاً لدرجات الحرارة العالية في الجسم والتي ترافق الحمى والأمراض ، كما أنه يساعد في تطهير المجاري البولية ، ويسكّن المغص الكلوي ويدرّ البول ويطرد الأملاح والترسبات والسموم من الجسم.ويحسن الزعتر كفاءة الجهاز التنفسي فهو معالج فعال للسعال و التهاب القصبات الهوائية والربو التحسسي ، كما يطرد البلغم. ويحفّز أداء الجهاز المناعي ويساعده على مقاومة الأمراض ، ويعدّ مسكناً قوياً للآلام ومنشّطاً للدورة الدموية ، ويفيد كذلك في علاج التهابات المفاصل الروماتزمية.