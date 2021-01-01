الحوامل عليهن إجراء هذا الفحص لتجنب التشوهات



الحوامل الحوامل



يجب خضوع المرأة الحامل لفحص الموجات فوق البنفسجية.. إلا أن دراسة جديدة أوضحت بأن إن النساء الحوامل يجب أن يتعرضن لأكثر من فحص بالموجات فوق الصوتية أثناء الحمل.



وأفاد الباحثون، أن النساء يجب أن يحصلن على ما يصل إلى سبعة مرات فحوصات إلى الموجات فوق البنفسجية، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .



وقالت كيت ريتشاردسون ، من شركة بيرث كومباني ، وهي عيادة خاصة في شارع هارلي بلندن، بأن المزيد من عمليات الفحص بالموجات فوق البنفسجية قد تساهم في اكتشاف المضاعفات مبكرًا، بما في ذلك العيوب الخلقية والتشوهات ووضع الطفل قبل الولادة.

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وتابعت ريتشاردسون، أنه يجب إجراء فحص بالأشعة فوق البنفسجية للتحقق من نمو طفلهم بشكل صحيح ، مثل : النساء المصابات بحالات الحمل عالية الخطورة ، مثل المصابات بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم.ويجب خضوع المرأة الحامل لفحص الموجات فوق الصوتية للأمهات ، عادةً ما بين 11 و 14 أسبوعًا؛ حيث يساعد الأطباء على تحديد موعد الولادة التقريبي عن طريق قياس حجم الطفل.في الوقت نفسه ، قد تخضع النساء الحوامل أيضًا لفحص عنق الرحم بالموجات فوق الصوتية، والذي يختبر حالات مثل : متلازمة داون.، يتم ذلك عن طريق قياس السائل الموجود في مؤخرة عنق الطفل ، حيث أن زيادة السوائل هنا يمكن أن تشير إلى زيادة خطر حدوث تشوهات.يُجرى الفحص الثاني ، الذي يُطلق عليه أحيانًا "فحص منتصف الحمل" ، بين 18 و 21 أسبوعًا. يتحقق من التطور البدني للطفل ويمكنه تحديد ما إذا كان صبيًا أم فتاة.ويقوم أخصائي الموجات فوق الصوتية بفحص عظام الطفل وقلبه ودماغه وحبله النخاعي ووجهه وكليتيه وبطنه، وذلك للبحث عن علامات حالة نادرة ، بما في ذلك الشفة المشقوقة.وتعتقد السيدة ريتشاردسون أنه يجب على النساء الحوامل إجراء فحص مبكر بعد سبعة أسابيع فقط. ومع ذلك ، في هذا الوقت المبكر ، لا تزال بعض النساء لا يعرفن أنهن حوامل.وفي فحص الموجات فوق الصوتية الذي يجري في الأسبوع 7 ، سيتمكن أخصائي الموجات فوق الصوتية من اكتشاف التوائم أو الثلاثة توائم في وقت مبكر قليلاً والتحقق من نبضات قلب الطفل.ويستخدم فحص عنق الرحم بين 17 و21 أسبوعًا لتحديد ما إذا كنت معرضًا لخطر الولادة المبكرة أو المبكرة، وسيظهر فحص الجنس من 17 إلى 23 أسبوعًا جنس طفلك وسيتم أخذ القياسات للتحقق من نمو الطفل وتطوره.بين 20-24 أسبوعًا يقوم أخصائي الموجات فوق الصوتية بتقييم حجم الدماغ والوجه والشفتين والقلب والعمود الفقري والمعدة والكلى والأمعاء والأطراف ، والتحقق من علامات الشفة المشقوقة .