الشيف سالى فؤاد تقدم .. طريقة عمل البودينج

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البودينج

يعد البودينج من أكثر أنواع الحلوى التى يحبها الأطفال لأنها تشبه في المذاق بعض الأنواع الجاهزة المباعة فى المحال التجارية بأسعار غالية.

ونعرض لكم طريقة عمل البودينج من خلال خطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البودينج:
كوب لبن خالي الدسم.
ملعقة كبيرة نشا.
ملعقة كبيرة سكر رجيم .
بشر ليمون أو فانيليا.
3 ثمار خوخ مقطعة اربع.
2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

طريقة عمل البودينج :
* في بولة كبيرة ضعي كل المكونات وقلبيها جيدا ثم ضعيها على النار مع التقليب المستمر حتى تحصلى على القوام السميك ثم ضعيه فى كاسات أو أطباق التقديم.
* قطعي الفواكه ثم زيني بها البودينج واتركيه يبرد ويمكن وضعه بعض الوقت داخل الثلاجة قبل التقديم.

المصدر: elbalad

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