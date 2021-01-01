عميدة إعلام القاهرة : هذه تفاصيل كورس الأداء الصوتي وفن الحكاية

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أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام ، عن عقد عدد من الدورات التدريبية من خلال مركز التدريب و التوثيق و الإنتاج الإعلامي .



وقالت الدكتورة حنان جنيد ، أن الكلية توفر عددا من الكورسات التدريبية منها كورس “الأداء الصوتي وفن الحكاية ” مع المدرب الدولي أحمد القطب محترف الأداء والإخراج الصوتي، ومؤسس استوديو الصوت العربي

صوت أبل والخطوط الجوية التركية والمخرج الصوتي للعبة Shadow of the Tomb raider النسخة العربية .



و أضافت “ جنيد ” ، يتم التدريب باستوديوهات سكاي نيوز بكلية الإعلام ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الكلية .

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جامعة القاهرةوجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/ 2023، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.وأكد الدكتور محمد الخشت، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة القاهرة بمنتهى الهدوء منذ بدايتها دون رصد أي مشكلات أو معوقات، في إطار الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات الامتحانية الصادرة عن الجامعة وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى التزام كليات الجامعة بنظام امتحانات يجمع بين البابل شيت والأسئلة الموضوعية وأسئلة حل المشكلات، مع تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات وأسئلة الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.