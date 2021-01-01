التربية والتعليم تقرر .. أعفاء هولاء من امتحانات العربي والدين والوطنية

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعفاء عددا من طلاب الثانوية العامة 2023 ، من أداء امتحان اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية .



حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، يسمح بالإعفاء من امتحان اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية للفئات التالية من طلاب الثانوية العامة 2023 :



الطلاب المصريون العائدون من الخارج من بلاد غير ناطقة باللغة العربية والذين يحلقون بالصف الثالث الثانوي فور قدومهم لمصر يتم إعفاءهم من دراسة اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية ، وفي هذه الحالة تطبق عليهم القواعد ويتم منحهم مصدقة بالمواد التي درسوها.

الطلاب المصريون مزدوجو الجنسية لدولة غير ناطقة بالعربية - غير المقيمين بجمهورية مصر العربية غير المقيمين بجمهورية مصر العربية يجوز اعفائهم عند عودتهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية ويعاملون معاملة الطالب الوافد وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصدقة بدرجات المواد التي قام بدراستها فعلا على أن يكون ذلك بناء على رغبة ولي الأمر واقرار كتابي منه ، وذلك قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل على ألا يستفيد من هذا القرار الطلاب المقيمون بجمهورية مصر العربية.

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرا عاجلا بشأن استمارة الثانوية العامة 2023.

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وقالت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 على الموقع الالكتروني للوزارة يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يبدأ الطلاب تسليم استمارة الثانوية العامة 2023 للمدارس يوم الأحد 12 فبراير، مع تحديد يوم الخميس 2 مارس ليكون آخر موعد لتسليم الطلاب المنتظمين استمارة الثانوية العامة 2023 للمدارس .كما حددت وزارة التربية والتعليم، يوم 6 ابريل 2023 ليكون آخر موعد لتسليم طلاب المنازل استمارة الثانوية العامة 2023 للمدارس ، مؤكده أنه لن يتم قبول استمارة الثانوية العامة 2023 لأي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب .وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بناء علي القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022، يسدد الطالب رسم الامتحان باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل اللإلكتروني المتعاقد معها ومكتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.واستقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الموعد النهائي لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، للدورين الأول والثاني.قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الأول يوم 10 يونيو 2023 ، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني يوم 19 أغسطس 2023.كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023 وتتمثل في :الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي الجارى، والمنقولون من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية ويشترط حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية كطالب منتظم.-الطلاب الراسبون عام 2022بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم للامتحانات لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين.الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى العام بالعام الدراسى 2012,2013،بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده، إضافة إلى الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد الدراسية بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة كطالب منتظم.فى حالة إعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة بعد ثبوت العذر القهرى لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانوناً وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائماً