بداية فبراير .. إعلان نتيجه كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان

اعتمد الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 لمرحلة البكالوريوس والبرامج المتميزة .
وتابع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان امتحانات الكليات للفصل الدراسي الأول ودعا إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ بمختلف كليات الجامعة، وأشار الي أن الامتحانات تجري بمنتهى الهدوء منذ بدايتها دون رصد أي مشكلات أو معوقات، في إطار الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات الامتحانية الصادرة عن الجامعة وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.
ووافق مجلس كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشهر يناير 2023 على اعتماد نسب النجاح للفرق الأربعة لمرحلة البكالوريوس وكذلك اعتماد نتائج البرامج المتميزة بالكلية لبرنامجي المعلوماتية الطبية وهندسة البرمجيات؛ حتى يتم اعلان النتائج في موعدها المحدد خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير ما يتيح لأبنائنا الطلاب الفرصة في تسجيل المقررات قبل بدء الفصل الدراسي الثاني بوقت كافي وانتظام الدراسة من اليوم الاول.
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