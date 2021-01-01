جامعة عين شمس تفعل نظام UMS الإلكتروني لمعرفة نتائج الامتحانات

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أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه تم تفعيل نظام UMS الإلكتروني الخاص بإعلان نتائج الطلاب مختلف الكليات وأنظمة الدراسة بها ليتمكن الطلاب من الاطلاع على تقديراتهم وموقفهم من تخطي الصف الدراسي من عدمه دون الحاجة للتوجه لمقر الكلية.



ويأتي ذلك سعيًا من جامعة عين شمس دائمًا إلى تنفيذ استراتيجية لتقديم خدمات متميزة بمعايير دولية معترف بها، مع الحرص على الشفافية في القيم والمعتقدات والإجراءات لخلق مناخ مناسب للإبداع والابتكار.



أكد الدكتور أحمد جلال، أنه سوف يتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع البرامج بالكلية وعلى الطلاب الدخول بالحساب الخاص على منظومة جامعة عين شمس UMS لمعرفة النتيجة.

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نظام UMS الإلكتروني بجامعة عين شمسوشدّدت إدارة جامعة عين شمس على ضرورة العمل وفقا لمنظومة الكنترولات التى يتضمنها نظام UMS (University Management System) لمواكبة تطورات المرحلة الحالية والمستقبلية، بما يضمن أعلى معايير الدقة والسرعة فى إعداد وإظهار النتائج بكل شفافية ويسر وبما يتوافق مع طبيعة كل نظام دراسي.ولفتت إدارة الجامعة إلى أنه يكمن من خلال هذه الخدمة للباحثين وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس الحصول على خدمة الاقتباس من خلال الدخول على الرابط الوارد أعلاه، وكذلك دفع تكاليف الفحص إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى المركز.وفى سياق مختلف، أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بمنح العاملون بالإدارة العامة للجامعة ووحداتها إجازة خلال نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين، بالتبادل على دفعتين على النحو التالي :-مادة (1)- الدفعة الأولى إعتبارا من يوم السبت الموافق ????/?/28 حتى يوم الخميس الموافق ????/?/?- الدفعة الثانية إعتبارا من السبت الموافق 2023/2/4 حتى يوم الخميس الموافق ????/?/? .-مادة (?)يتم التنسيق بين السادة مديري العموم بالإدارة العامة على أن يتواجد نصف القوة خلال كل فترة .-مادة (3)على السادة مديري العموم مراعاة صالح العمل ووضع النظام الكفيل لضمان سير العمل وانتظامه خلال هذه المدة مع مراعاة التبادل المناسب بحيث لا يؤثر على حسن الأداء وما يتطلب من بيانات وخدمات .-مادة (4)للسادة عمداء الكليات والمعاهد وضع النظام الذي يتفق مع ظروف العمل خلال إجازة نصف العام الدراسي.