بسرعةاعمل update فيسبوك ماسنجر Messenger الجديد



ماسنجر ماسنجر

تعتبر واحدة من أكثر خدمات المراسلة استخدامًا هي فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger. وقامت الآن شركة ميتا بإطلاق العديد من الميزات الجديدة المثيرة للاهتمام لماسنجر رسميًا من قبل الشركة، ومن أبرزها تشفير المحادثات من طرف إلى طرف حتى لا يتمكن أي طرف ثالث من الاطلاع على محادثاتك.







بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، أعلنت شركة ميتا أيضا رسميًا عن إضافة ميزات جديدة إلى ماسنجر، تتضمن القائمة ميزات مثل سمات الدردشة وصور الملف الشخصي للجروبات و Bubbles لأجهزة أندرويد وغير ذلك الكثير. فيما يلي القائمة الكاملة للميزات مع وصف مختصر لها.

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سمات الدردشة Chat themes: الميزة الأولى في القائمة هي سمات الدردشة. لمساعدتك في تخصيص محادثاتك وتحسينها في الدردشات المشفرة من طرف إلى طرف ، فبالنسبة للمحادثات، يمكنك الآن تحديد السمات ، بما في ذلك الألوان الثابتة وسمات التدرج.إيموجي مخصصة للدردشة: سيتمكن المستخدمون الآن من تخصيص الإيموجي وردود الفعل بشكل كامل في الدردشة المشفرة من طرف إلى طرف.صورة شخصية للجروب: سيتمكن المستخدمون الآن من اختيار صور جماعية مختلفة لمحادثات جماعية مختلفة.معاينات الرابط: أضافت ميتا معاينة للرابط في الدردشات حتى يتمكن المستخدمون من الحصول على معاينة له قبل زيارة الموقع أو الصفحة فعليًا.الحالة النشطة: قد يرى الأشخاص عندما تكون متصلاً باستخدام هذه الميزة ، مما يساعدهم في تحديد وقت الاتصال. إذا كنت ترغب في زيادة خصوصيتك ، يمكنك أيضًا تعطيل هذا الخيار.الفقاعات في أجهزة أندرويد: أثناء استخدام تطبيقات أخرى ، يمكنك قراءة الرسائل والرد عليها باستخدام الفقاعات (دائرة بها صورة صديقك). عند التنشيط ، ستظهر فقاعة كلما وصلت رسالة جديدة.