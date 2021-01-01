اوعى تشتري بلايستيشن Playstation قبل شهر 4 الجاي.. اعرف ليه

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كشفت التسريبات أن شركة سوني Sony الرائدة تعمل على طراز بلايستيشن PlayStation 5 جديد منذ فترة من الوقت، و مع إطلاق PS5 منذ أكثر من عامين ، تتماشى الشركة مع دورة إطلاق نسخة جديدة من تشكيلة ألعابها الحالية. لذلك ، من المتوقع أنها ستكشف PlayStation 5 Pro قريبًا.







وفقًا لموقع جيز موشيناالتقني، ذكر المصدر أنه تخطط شركة التكنولوجيا اليابانية العملاقة لإطلاق بلايستيشن PS5 Pro في النصف الأول من هذا العام، بينما لم تضع العلامة التجارية أي متطلبات رسمية فيما يتعلق بإطلاق وحدة التحكم PS5 Pro.

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وبشكل أساسي يعتقد المصدر أن سوني تستعد لإطلاق أبريل 2023. بمعنى آخر ، سيتم الإعلان عن بلايستيشن PlayStation 5 Pro بعد حوالي عامين ونصف من الإصدار الأصلي ، والذي تم الكشف عنه في نهاية عام 2020.بالإضافة إلى ذلك ، ادعى المصدر أيضًا أن وحدة التحكم في الألعاب التالية من Sony ستكون بلايستيشن PS5 Pro وليس بلايستيشن PS5 Slim الذي أبلغنا عنه سابقًا.و نظرًا لكونه طرازًا Pro ، يمكن التنبؤ أن وحدة التحكم الجديدة ستقدم أداءً محسنًا بفضل المواصفات التي تمت ترقيتها. سيصل هذا على الأرجح في شكل مجموعة شرائح APU جديدة من AMD وربما تغييرات طفيفة في تصميمها.كما وضح المصدر إلى أحد التغييرات الرئيسية ، هو نظام الإدارة الحرارية، حيث تخطط الشركة للتركيز على التبريد في بلايستيشن PS5 Pro مع تقنية التبريد السائل. بمعنى ، أنه يمكن تبريد PS5 Pro بالماء بدلاً من عرض مركب المعدن السائل الذي يمكن العثور عليه في طراز بلايستيشن PS5 الأصلي. ومن المثير للاهتمام أن الشركة قد تقوم بهذا التحول في تقنية التبريد بسبب الجدل الأخير حول فشل تبريد PS5 وتسرب المعادن السائلة.