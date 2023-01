أحدث وأفضل موبايل في 2023 بـ 2000 جنيه فقط

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أطلقت شركة تكنو أحدث هاتف لها وهو هاتف Tecno Spark Go 2023 في الهند اليوم، التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم. وهو هاتف رخيص الثمن بمواصفات لائقة. ويتنافس مع هواتف شاومي Redmi A1 وريلمي Realme C30 وغيرهم.







سعر ومواصفات هاتف Tecno Spark Go 2023



قد يعجبك أيضا...

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يتميز هاتف Tecno Spark Go 2023 بتصميم صغير الحجم، ويحتوي الظهر الخلفي على وحدة كاميرا مربعة تحتوي على مستشعرين وفلاش LED وقارئ لبصمات الأصابع، ومن الأمام يأتي الهاتف الذكي بشاشة قياس 6.56 بوصة مع جودة عرض HD + .يحتوي هاتف Tecno Spark Go 2023 على إعداد كاميرا خلفية مزدوجة، وكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مقترنًا بعدسة ذكاء اصطناعي AI ثانوية، كما يوجد كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.يعمل هاتف Tecno Spark Go 2023 بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Helio A22 ثماني النواة. مقترنا ب 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية قابلة للزيادة حتى 256 جيجابايت عبر فتحة بطاقة microSD.ويحتوي الهاتف الذكي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 10 وات. ومن ناحية السوفت وير ، يعمل الهاتف بواجهة مستخدم HiOS 12 ونظام التشغيل Android 12.تشمل خيارات الاتصال على الهاتف منفذ USB-C و 4G VoLTE مزدوج و WiFi و Bluetooth.ويبلغ سعر هاتف Tecno Spark Go 2023 حوالي 6،999 روبية هندية أي ما يعادل تقريبا 2380 جنيها مصريا، ويتم تقديمه بألوان الأسود والأزرق والبنفسجي.