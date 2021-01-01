سامسونج تكشف عن هاتفها الأسطوري S23 Ultra..بكاميرا 200 ميجابكسل..



S23 Ultra S23 Ultra

بدأت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية حملة ترويجية لأول هاتف في حدث Galaxy Unpacked 2023 بفيديو قصير على موقع يوتيوب. يثير المقطع صورة القمر من هاتف Galaxy S23 Ultra ويدعي أن `` ليالي ملحمية قادمة ''.



وذكر موقع جي إس إم آرينا التقني، أن هذه الطريقة ذكية للقول بأن هاتف سامسون Galaxy S23 Ultra سيوفر وضعًا ليليًا أفضل ولقطات محسّنة للقمر.



وقد تكون هذه ميزة "Space Zoom 100x" المدرجة في ورقة المواصفات الكاملة التي تم تسريبها مؤخرًا لهاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra.

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وحسب التسريبات السابقة سيتم إدخال تحسينات على الكاميرا والفيديو في هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بكاميرا رئيسية جديدة بدقة 200 ميجابكسل.ووفقا لتسريبات سابقة ، كشف تقرير منذ أيام في أستراليا عن أسعار هواتف سامسونج الرئيسية لهذا العام التي ستكون أكثر تكلفة من العام الماضي.وأوضح التقرير أنه في أستراليا ، يبلغ ارتفاع الأسعار لهواتف S23 حوالي 100 دولار أسترالي لكل طراز ولكل اختلاف في كل طراز، أي ما يعني حوالي 70 دولارًا أمريكيًا ، أو 65 يورو.جدير بالذكر أنه مع تذبذب سعر الصرف العالمي الحالي للدولار ، نادرًا ما تنجح مثل هذه "الترجمات" المباشرة من عملة إلى عملة ومن منطقة إلى أخرى، بالإضافة إلى أن شركات تصنيع الهواتف الذكية ترغب في رفع أسعارهم بزيادات تبلغ 50 أو 100 دولار، لذلك قد يتحول هذا إلى أن تكون زيادة قدرها 100 دولار و 100 يورو في الولايات المتحدة وأوروبا.وكشفت تسريبات أخرى عن قيام شركة سامسونج بمضاعفة سعة التخزين الداخلية من 128 جيجابايت إلى 256 جيجابايت كحد أدنى.