طرق لتحسين عمر البطارية في ساعة آبل

تستمر ساعة آبل (Apple Watch) في العمل بشحنة واحدة لمدة تصل إلى 18 ساعة، ولكن إذا وجدت أن ساعتك تحتاج إلى الشحن قبل ذلك، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لإطالة عمر البطارية والاستفادة بشكل أكبر من شحنة واحدة، ومنها:



1- تفعيل وضع الطاقة المنخفضة:

أعلنت آبل عن (وضع الطاقة المنخفضة) low power mode مع إصدار ساعة (Apple Watch Series 8) وساعة (Apple Watch Ultra)، لكنه يعمل مع جميع الساعات المُحدّثة لنظام التشغيل watchOS 9. ويُفيد تشغيل هذا الوضع في إطالة عمر بطارية الساعة، واستمرار عملها لفترة أطول. ولتفعيله؛ اتبع الخطوات التالية:



افتح (مركز التحكم) control center في ساعة آبل الخاصة بك.

اضغط فوق رمز الفقاعة التي توضح نسبة البطارية الخاصة بك وفعّل (وضع الطاقة المنخفضة) low power mode.

ستظهر شاشة تحتوي على معلومات حول التأثيرات المتعلقة بتفعيل الوضع. مرّر الشاشة إلى الأسفل، ثم انقر فوق خيار (تشغيل) Turn On أو ( تشغيل لمدة) Turn On For.

إذا نقرت فوق خيار Turn On For فيمكنك اختيار استمرار تشغيل وضع الطاقة المنخفضة لمدة يوم، أو يومين، أو 3 أيام، وبعد تفعيله ستظهر أيقونة في شكل دائرة الصفراء في أعلى الشاشة.

2- تفعيل وضع التركيز Focus mode:موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:يُساعد تفعيل (وضع التركيز) Focus mode المرتبط بالنوم في الحد من استنزاف طاقة البطارية طوال الليل. ولتفعيله اتبع الخطوات التالية:انتقل إلى (مركز التحكم) control center في ساعة آبل.انقر فوق الأيقونة التي تحمل رمز الهلال.من قائمة خيارات التركيز حدد (النوم) Sleep. وستلاحظ بعدها ظهور أيقونة في شكل سرير في أعلى شاشة الساعة.إذا ضغطت براحة يدك فوق الشاشة، فسيتوقف تشغيل شاشة ساعة آبل، وعند النقر فوقها بإصبعك سيظهر الوقت والمنبه التالي الذي ضبطته فقط. ولإيقاف تشغيل وضع التركيز المرتبط بالنوم والعودة إلى الشاشة المعتادة، اضغط لمدة ثلاث ثوانٍ تقريبًا فوق شاشة الساعة.3- تفعيل شحن البطارية المحسن:أضافت آبل ميزة (شحن البطارية المحسن) optimized battery charging، لتحسين العمر الافتراضي لبطارية الساعة، والتقليل من تآكلها. وتُفعّل ميزة شحن البطارية المحسن افتراضيًا عند إعداد ساعة آبل التي تعمل بنظام التشغيل watchOS 7 أو أحدث، أو بعد تحديث نظام التشغيل في الساعة إلى watchOS 7 أو أحدث. وللتأكد من أن هذه الميزة فعّالة في ساعتك؛ اتبع الخطوات التالية:افتح (الإعدادات) settings في ساعة آبل.افتح قائمة (إعدادات البطارية) battery settings.انقر فوق خيار (صحة البطارية) battery healthفعّل خيار (شحن البطارية المحسن) Optimized Battery Charging.