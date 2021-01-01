فيديو تشويقي لهاتف Galaxy S23 Ultra المرتقب من سامسونج

انطلقت حملة سامسونج الترويجية لحدث Galaxy Unpacked 2023 القادم في الأول من فبراير، ولقد شاركت سامسونج مقطع فيديو تشويقي تسلط من خلاله الضوء على كاميرة Galaxy S23 Ultra.
شاركت سامسونج مقطع فيديو ترويجي على منصة اليوتيوب والذي يوضح قدرات الكاميرة في هاتف Galaxy S23 Ultra في التصوير الليلي بشكل خاص.
ويؤكد الإعلان التشويقي على أن هاتف Galaxy S23 Ultra يأتي بتحسينات في كفاءة التصوير الليلي وأيضاً تصوير القمر وذلك بفضل ميزة التكبير المقدمة في هذا الإصدار ‘Space Zoom 100x’.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!