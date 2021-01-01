فيديو تشويقي لهاتف Galaxy S23 Ultra المرتقب من سامسونج



Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 Ultra

انطلقت حملة سامسونج الترويجية لحدث Galaxy Unpacked 2023 القادم في الأول من فبراير، ولقد شاركت سامسونج مقطع فيديو تشويقي تسلط من خلاله الضوء على كاميرة Galaxy S23 Ultra.



شاركت سامسونج مقطع فيديو ترويجي على منصة اليوتيوب والذي يوضح قدرات الكاميرة في هاتف Galaxy S23 Ultra في التصوير الليلي بشكل خاص.



ويؤكد الإعلان التشويقي على أن هاتف Galaxy S23 Ultra يأتي بتحسينات في كفاءة التصوير الليلي وأيضاً تصوير القمر وذلك بفضل ميزة التكبير المقدمة في هذا الإصدار ‘Space Zoom 100x’.

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أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Galaxy S23 Ultra مستشعر سامسونج الجديد المميز بدقة 200 ميجا بيكسل، والذي يجلب تحسينات في تصوير اللقطات الثابتة وتسجيل الفيديو.