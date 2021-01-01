مواصفات الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من Oppo Find N2 Flip

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صورة الخبر: Oppo Find N2 Flip
Oppo Find N2 Flip

أكدت بعض التقارير على خطط شركة Oppo لإطلاق هاتفها القابل للطي Oppo Find N2 Flip للأسواق العالمية في فعاليات MWC 2023، واليوم توضح أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

شاركت صفحة “Snoopy” قائمة بمواصفات الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Oppo Find N2 Flip، حيث يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض Full HD+ أو بدقة 2520 في 1080 بيكسل.

وتتميز الشاشة بأبعاد 21:9، ومعدل تحديث 120Hz، كما تأتي بكثافة عرض 403 بيكسل لكل إنش، وتأتي الشاشة الخارجية بحجم 3.26 إنش في شاشة AMOLED بدقة عرض 720 في 382 بيكسل، بمعدل تحديث 60Hz، ويدعم الشاشتين طبقة حماية من Gorilla Glass 5.

وينطلق الهاتف برقاقة معالج Dimensity 9000 Plus، كما يأتي Find N2 Flip بذاكرة عشوائية من 8 إلى 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بنظام Android 13، وواجهة ColorOS UI.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Find N2 Flip يضم مستشعر Sony IMX709 في الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما تضم الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

ويضم Find N2 Flip بطارية بقدرة 4300 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، أيضاً يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM بتقنية 5G، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.3، وWi-Fi 6.

كما يتميز N2 Flip بأبعاد 160.6 في 75.2 في 7.85مم، ووزن 191 جرام، كما يتوفر الهاتف بألوان الأسود والبنفسجي.

المصدر: بوابه المتميز

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