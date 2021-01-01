مواصفات الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من Oppo Find N2 Flip

أكدت بعض التقارير على خطط شركة Oppo لإطلاق هاتفها القابل للطي Oppo Find N2 Flip للأسواق العالمية في فعاليات MWC 2023، واليوم توضح أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.
شاركت صفحة “Snoopy” قائمة بمواصفات الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Oppo Find N2 Flip، حيث يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض Full HD+ أو بدقة 2520 في 1080 بيكسل.
وتتميز الشاشة بأبعاد 21:9، ومعدل تحديث 120Hz، كما تأتي بكثافة عرض 403 بيكسل لكل إنش، وتأتي الشاشة الخارجية بحجم 3.26 إنش في شاشة AMOLED بدقة عرض 720 في 382 بيكسل، بمعدل تحديث 60Hz، ويدعم الشاشتين طبقة حماية من Gorilla Glass 5.
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