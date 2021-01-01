قد يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra بمستشعر جديد للكاميرة فائقة الإتساع



Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 Ultra

إستعرضت التسريبات التي نشرت حتى الآن مواصفات هاتف Galaxy S23 Ultra، وتشير أحدث التوقعات إلى أن الهاتف يضم مستشعر جديد في الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع إلى جانب مستشعر جديد في كاميرة السليفي.



لم تقدم التسريبات التي جاءت حتى الآن تفاصيل حول الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع في Galaxy S23 Ultra، حيث تشير التقارير التي جاءت حتى الآن إلى أن المستشعر الرئيسي في الهاتف يتميز بدقة 200 ميجا بيكسل.



بينما تتضمن إعدادات الهاتف اثنان من المستشعرات بدقة 10 ميجا بيكسل بعدسات telephoto والتي تدعم التكبير مع مستشعر Sony IMX754، على أن يدعم المستشعر الأول التكبير حتى 3 مرات، بينما يأتي المستشعر الثاني بميزة التكبير حتى 10 مرات.

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وتؤكد لقطات الشاشة على أن ISOCELL HP2 هو الترقية المرتقبة في المستشعر الرئيسي لهاتف S23 Ultra والذي يأتي كترقية لمستشعر ISOCELL HM3 السابق.أيضاً تشير التسريبات إلى أن S23 Ultra يأتي بمستشعر Sony IMX564 الجديد في الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع والذي يتميز بدقة 12 ميجا بيكسل، لذا لن تتضمن الإعدادات مستشعر IMX563.من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن كاميرة السليفي في الهاتف تضم مستشعر ISOCELL جديد من سامسونج، وتشير بعض التقارير إلى أن المستشعر هو ISOCELL 3LU بدقة 12 ميجا بيكسل كبديل لمستشعر ISOCELL GH1 المميز بدقة 40 ميجا بيكسل.