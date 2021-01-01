قد يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra بمستشعر جديد للكاميرة فائقة الإتساع

إستعرضت التسريبات التي نشرت حتى الآن مواصفات هاتف Galaxy S23 Ultra، وتشير أحدث التوقعات إلى أن الهاتف يضم مستشعر جديد في الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع إلى جانب مستشعر جديد في كاميرة السليفي.
لم تقدم التسريبات التي جاءت حتى الآن تفاصيل حول الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع في Galaxy S23 Ultra، حيث تشير التقارير التي جاءت حتى الآن إلى أن المستشعر الرئيسي في الهاتف يتميز بدقة 200 ميجا بيكسل.
بينما تتضمن إعدادات الهاتف اثنان من المستشعرات بدقة 10 ميجا بيكسل بعدسات telephoto والتي تدعم التكبير مع مستشعر Sony IMX754، على أن يدعم المستشعر الأول التكبير حتى 3 مرات، بينما يأتي المستشعر الثاني بميزة التكبير حتى 10 مرات.
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