مزايا لـ«الواتساب».. تعرف عليها



واتساب واتساب

يعد تطبيق التراسل الفوري الواتساب، من أشهر التطبيقات وأهمها لمستخدمي الإنترنت في مشاركة الصور والفيديوهات، بالإضافة إلى الدردشة، لأكثر من مليار شخص على مستوى العالم.



ويعتبر WhatsApp، أحد أكثر التطبيقات قيمة في السوق، لقد جعل التواصل في جميع أنحاء العالم أسهل، وهي خدمة فورية لا تتطلب سوى اتصال بالإنترنت، ولا توجد رسوم تسجيل أو تكلفة مرتبطة مستمرة.



ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بعض الاستخدامات قد لا يعرف الكثير عنها كما يلي:

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1- تثبيت الأصدقاء المهمين والمحادثات الجماعيةمن الممكن تثبيت محادثات معينة في الجزء العلوي من التطبيق، مما يعني أنها الأولى التي تراها حتى فوق الرسائل الجديدة وغير المقروءة.لفعل هذا:iOS: اسحب من اليسار إلى اليمين، واضغط على "تثبيت الدردشة"Android: اضغط لفترة طويلة على الدردشة، واضغط على الدبوس في الجزء العلوي من الشاشة2- قراءة الرسائل في «وضع التخفي»هناك عدة أنواع مختلفة من الحيل المستخدمة لعدم معرفة الطرف الآخر أنك رأيت ما أرسله.أحد هذه الخيارات هو الضغط باستمرار على الرسالة عند ظهورها في شاشة iPhone المقفلة، سيؤدي القيام بذلك إلى سحب معاينة للنص الكامل، مما يسمح لك بقراءته دون فتح الرسالة على الإطلاق.3- تسريع تشغيل الرسالة الصوتيةإذا كنت تواجه صعوبة في الجلوس أثناء الاستماع إلى الملاحظات الصوتية ، يوفر WhatsApp خيارًا لتسريع تشغيل الرسالة الصوتية التي تتلقاها، إما بمقدار 1.5x أو 2x.يمكن تحقيق ذلك من خلال الوصول إلى الدردشة المحددة، والضغط على أيقونة التشغيل بجوار الرسالة، والضغط على أيقونة 1x التي تظهر حتى ترتفع تدريجياً. إذا قمت بالنقر فوقها عدة مرات ، فستعود إلى السرعة العادية.4- النسخ الاحتياطي للمحادثات إلى البريد الإلكترونييوفر WhatsApp ميزة لعمل نسخة احتياطية من المحادثات عن طريق إرسالها مباشرة إلى عنوان بريد إلكتروني.للقيام بذلك، افتح الدردشة التي تحاول حفظها، وانقر على الخيارات، متبوعة بالمزيد، ثم "الدردشة عبر البريد الإلكتروني".يمكن إرسال ما يصل إلى 40000 رسالة من الدردشة في أي وقت، مع ملفات الوسائط أو بدونها.5- تغيير خلفية WhatsAppيوفر WhatsApp لجميع المستخدمين خلفية قياسية لكل دردشة.لتخصيص هذا، هناك خياران.الأول هو تغيير الخلفية لجميع الدردشات من خلال الانتقال إلى الإعدادات والدردشات و "خلفية الدردشة" ثم اختيار الخيار الذي يسمح بلون أو صورة ثابتة من مكتبتك الخاصة.بدلاً من ذلك ، لتغيير الخلفية لمحادثة واحدة محددة ، انقر فوق المحادثة التي تأمل في تغييرها ، واضغط على أيقونة "الخلفية والصوت" ، متبوعة بخيارات "التغيير" أو "اختيار خلفية جديدة".