زيادة رسمية على فورد فوكاس 2023 بشكلها المعدل في مصر



فورد فوكاس 2023 فورد فوكاس 2023

باعتبارها وكيلا لسيارات فورد الأمريكية في مصر أعلنت شركة أوتو جميل مؤخرا عن تقديم أول زيادة سعرية بلغت 50 ألف جنيه على كل الفئات من سيارتها فورد فوكاس 2023 التي أطلقت خلال يناير الحالي في مصر، ويعد هذا الموديل بمثابة نسخة فيس ليفت المعدلة في الشكل والتجهيزات من الجيل الحالي للسيارة.



وتقدم شركة أوتو جميل هذا الموديل بخمس فئات مختلفة من التجهيزات تم الإعلان عن أسعارهم الرسمية كالتالي بعد أول زيادة:



- فئة Trend بسعر 700 ألف جنيه.

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- فئة Connected بسعر 730 ألف جنيه.- فئة Connected هاتشباك بسعر 720 ألف جنيه.- فئة Titanium بسعر 765 ألف جنيه.- فئة Titanium هاتشباك بسعر 760 ألف جنيه.ويحمل موديل 2023 من فورد فوكاس محرك 3 اسطوانات بسعة 1500 سي سي، وبقوة 120 حصان و151 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للتجهيزات المختلفة المقدمة مع السيارة فتشمل:فئة Trend:- أنظمة المكابح ABS وEBD.- 6 وسائد هوائية.- سنسور أمامي وخلفي.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- نظام انذار ضد السرقة.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية التسخين.- شاشة 8 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- مثبت سرعة.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- مصابيح أمامية نهارية LED.- مصابيح ضبابية أمامية.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.- زجاج نوافذ داكن.فئة Connected سيدان وهاتشباك:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- نظام لفتح وغلق السيارة بدون مفتاح.- نظام لتشغيل محرك السيارة بدون مفتاح.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.- سنسور مطر.- مراية داخلية ذاتية التعتيم.- إضاءة داخلية Ambient Light بفئة هاتشباك فقط.فئة Titanium سيدان:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- نظام لتحذير السائق عند خروج السيارة من حارتها على الطريق.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.فئة Titanium هاتشباك:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- سقف بانورامي.- إضاءة داخلية Ambient Light.- إضاءة خلفية LED.