رسميا ارتفاع أسعار سيارات BMW موديل 2023 في مصر..

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صورة الخبر: BMW
BMW

ارتفعت أسعار سيارات بي إم دبليو BMW في سوق السيارات المصري، اليوم الأحد الموافق 22 يناير، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الجديدة المعلنة من جانب الوكيل المحلي في مصر.

زيادة أسعار سيارات BMW موديل 2023 في مصر
وقدرت نسبة الزيادة الرسمية على سيارات BMW في السوق المحلي بنسبة تصل إلى 30% تقريبًا، وذلك مقارنةً بالأسعار السابقة المعلنة في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأصدرت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات بي إم دابليو، وسيارات ميني MINI في مصر، بيانًا للوقوف على أسباب رفع أسعار السيارات في مصر.

وقالت الشركة في البيان: إيمانًا بمبدأ الشفافية والاحترام لعملاء العلامتين BMW وMINI، تود مجموعة جلوبال أوتو للسيارات أن تُعلم السادة عملاء وحاجزي ومحبي BMW وMINI أن قائمة الأسعار الرسمية المحدثة تعكس فقط فارق سعر صرف العملة الأجنبية، بالإضافة أيضًا إلى الزيادة السنوية من الشركة الأم، بما يعكس نسب التضخم الحادثة في مختلف دول أوروبا والعالم.

وتابعت: تؤكد أيضًا مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، أنها تحملت جزءًا من هذه الزيادات السعرية، تقديرًا ودعمًا لعملاء BMW وMINI الذين وضعوا ثقتهمم الغالية بها، وتأكيدًا منها أيضًا على مواصلة التصدي لظاهرة الأوفر برايس السلبية حفاظًا على حقوق العملاء.

وقد أعادت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، فتح مصنع علامة بي إم دابليو في مدينة السادس من أكتوبر، بعد إغلاق دام لبضع سنوات عندما كانت مع الوكيل السابق لها.

وأطلقت شركة بي إم دابيلو في مصر؛ أول سيارة مُجمعة محليًّا، وهي من طراز BMW X5.

المصدر: القاهره 24

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