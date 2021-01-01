تعرف على سعر فورد إيكو سبورت في مصر خلال 2023



فورد إيكو سبورت فورد إيكو سبورت

أعلن وكيل سيارات فورد الأمريكية في مصر، أحدث أسعار فورد إيكو سبورت موديل 2022، مع إجراء زيادات سعرية مرتين خلال شهر يناير 2023.



سعر فورد إيكو سبورت 2022 في السوق المصري

وحسب القائمة السعرية الجديدة لـ طرازات فورد في السوق المحلي، وصل سعر فورد إيكو سبورت موديل 2022 إلى ما يلي:



الفئة الأولى: 595 ألف جنيه.

الفئة الثانية: 660 ألف جنيه.

مواصفات فورد إيكو سبورت في السوق المصري

وتُصنف سيارة فورد إيكو سبورت موديل 2022 من شريحة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

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وتأتي فورد إيكو سبورت بسعة محرك محدودة تُقدر بنحو 1000 سي سي، مع محرك تنفس طبيعي، ومكون من 3 أسطوانات، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.بينما يولد الموتور قوة تصل إلى 123 حصانا، مع عزم أقصى للدوران 170 نيوتن/ متر، وتعمل بنظام دفع أمامي للعجلات.وعلى صعيد متصل، تستطيع إيكو سبورت الانطلاق من نقطة الصفر وحتى 100 كلم/ س في غضون مهلة زمنية تصل إلى 11،6 ثانية.فيما تستهلك بمعدل 5،8 لتر من الوقود عند السير مسافة 100 كيلو متر.وتحتوي السيارة على حزمة من وسائل الأمان والسلامة، من ضمنها خاصية التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، فرامل مانعة للانزلاق، وسائد هوائية، أحزمة أمان، مثبت سرعة، مراقبة مستوى ضغط الهواء في الإطارات، حساسات ركن خلفية، وغيرها.