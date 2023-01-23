سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 في مصر



سعر الذهب سعر الذهب

استقر سعر جرام الذهب، اليوم الثلاثاء، 24 يناير 2023، مع ارتفاع سعر المعدن النفيس عالميا مع تراجع الدولار.



سعر الذهب في مصر اليوم





سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2034 جنيهًا.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 1870 جنيهًا.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1780 جنيهًا.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1526 جنيهًا.وسجل سعر جنيه الذهب 14.240 جنيها بانخفاض 280 جنيها، وسجلت الأوقية عالميًّا 1903 دولارات.وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% في ديسمبر الماضي على أساس شهري، ما يتجاوز التوقعات التي كانت تشير لهبوط 0.1%، كما انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية 1.1% في الشهر الماضي، بأكثر من التوقعات البالغة 1%.وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، إن معدلات الفائدة بحاجة لمزيد من عمليات الزيادة، مع الاقتراب من المنطقة المقيدة للنشاط.كما ذكرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند "لوريتا ميستر، أن البنك المركزي يحتاج لرفع معدلات الفائدة أعلى قليلًا من نطاق 5% و5.25%، للسيطرة على التضخم.بحسب تقرير جولد بيليون، افتتحت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي بمتوسط سعر 1850 جنيه لجرام عيار 21، ثم انتهت تداولات الأسبوع يوم الجمعة بمتوسط سعر 1785 جنيه لجرام عيار 21، ليكن بذلك إغلاق سلبي، وسط ثبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصر حول مستوى 29.70 جنيه للدولار.وتأتي تلك الخسائر في الذهب في مصر، على الرغم من ارتفاع الذهب عالميا، بسبب هدوء سوق صرف الدولار داخل مصر، وهو ما تسبب في هدوء الطلب على الذهب من جانب المواطنين، أيضا توالت البنوك في طرح شهادات ذات العائد المرتفع وهو ما تسبب في سحب السيولة من الذهب الذي لا يقدم عائد.