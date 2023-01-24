سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 24-1-2023

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سعر الدولار اليوم، يشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في البنوك الحكومية والخاصة، فيما يزداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في البنوك منذ تحركه امس الإثنين.



ويستعرض «المصرى اليوم» التحديث المستمر لأسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023.



سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023:

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