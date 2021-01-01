تعترف أمريكية بسرقة جائزة "اليانصيب"

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اعترفت امرأة من ولاية تكساس الأمريكية بأنها سرقت تذكرة يانصيب فازت بمليون دولار من أحد أقربائها، وأنها استحصلت على المبلغ في نوفمبر 2020.



وأعلنت آن دونلي، المدعي العام في مقاطعة ناسو، أن السيدة إيريس أمادور أرغويتا (34 عاما)، أقرت بالذنب أمام القاضي بتهمة السرقة من الدرجة الثانية. ومن المتوقع أن يُحكم على أرغويتا بالسجن لمدة تتراوح بين 16 و 48 شهرا، في 15 مارس 2023.



وقالت دونلي: "اعتقدت المدعى عليها أنها فازت بالجائزة الكبرى عندما قدمت بطاقة اليانصيب الخاصة بابن عمها التي فازت بمليون دولار، على أنها بطاقة خاصة بها .. لكن أفعالها الجشعة أوقعت بها والآن ستقضي عقوبة بالسجن بسبب جريمتها".

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ووجد تحقيق مشترك أجرته إدارة الشرطة ومكتب المدعي العام أن الضحية اشترى تذكرة Hod 'Em Poker من ولاية نيويورك بقيمة 5 دولارات في 28 أكتوبر 2020، وعندما قم بحك البطاقة اكتشف أنه ربح جائزة قدرها مليون دولار.وقال مكتب المدعي العام إن الضحية طلب من أرغويتا المطالبة بالجائزة نيابة عنه لعدم رغبته في الكشف عن هويته، ووعدها بأن يعطيها 50 ألف دولار، وهي وافقت على ذلك وتوجهت إلى نيويورك لاستلام الجائزة.إلا أنه في ذلك الوقت لم تكن لجنة ولاية نيويورك للألعاب تقبل التذاكر الفائزة شخصيا، لذلك أرسلت أرغويتا التذكرة إلى اللجنة في 13 نوفمبر 2020. وفي غضون أسابيع ذهبت لتسليم أوراق NYS Lottery إلى ابن عمها، وقالت إنها حصلت على 20 ألف دولار، وسلمتها منها 13 ألفا و436 دولارا، وقالت إن باقي المبلغ ذهب إلى دائرة الضرائب.إلا أن الضحية عثر على بيان صحفي من موقع NYS Lottery على الإنترنت يقول إن أرغويتا حصلت على جائزة المليون دولار وحصلت على مبلغ إجمالي قدره 537.440 دولارا بعد خصم الضرائب.وفي مايو 2022، أعيد إلى الضحية مبلغ قدره 317857 دولارا، كان موجودا في حساب أرغويتا المصرفي.