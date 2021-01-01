بدء تطوير روبوت لـ«رواد الفضاء»

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اقترح فريق من العلماء الروس تطوير روبوت يتم تثبيته على جسم رواد الفضاء ليقوم بإجراء تدليك لهم دون تشتيت انتباههم عن القيام بأنشطتهم الرئيسية.



وقام علماء من جامعة موسكو التقنية الحكومية بصنع نموذج، تم اختباره في معهد الهندسة الميكانيكية التابع للجامعة.



وبحسب البيان الذي نشرته الجامعة، فإن الروبوت "أكتودريالني دوديكابود" سيقوم بتدليك الأيدي والأرجل لرواد الفضاء على متن المحطة الفضائية".

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وفقا للعلماء، هناك العديد من المشاكل في الفضاء، بسبب انعدام الوزن، ومن المستحيل إجراء تدليك فعال في المدار دون رائد فضاء ثان في الوقت نفسه، يجب أن يصرف كل من أعضاء الطاقم عن العمل المجدول، وأن روبوتات التدليك الحالية مناسبة فقط لأجزاء معينة من الجسم.ولحل هذه المشاكل، اقترح العلماء نهجا جديدا، يتمثل جوهره في دمج الروبوت مع جسم رائد الفضاء في وحدة واحدة وضمان عملها بشكل مستقل أثناء التدليك. وبالتالي، سيكون رائد الفضاء قادرا على أداء العمل المخطط له وتلبية الاحتياجات الفيزيولوجية أثناء التدليك.