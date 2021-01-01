بدء تطوير روبوت لـ«رواد الفضاء»

اقترح فريق من العلماء الروس تطوير روبوت يتم تثبيته على جسم رواد الفضاء ليقوم بإجراء تدليك لهم دون تشتيت انتباههم عن القيام بأنشطتهم الرئيسية.
وقام علماء من جامعة موسكو التقنية الحكومية بصنع نموذج، تم اختباره في معهد الهندسة الميكانيكية التابع للجامعة.
وبحسب البيان الذي نشرته الجامعة، فإن الروبوت "أكتودريالني دوديكابود" سيقوم بتدليك الأيدي والأرجل لرواد الفضاء على متن المحطة الفضائية".
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