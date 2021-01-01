الخميس ..كويكب يمر قرب الأرض..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرح عالم الفلك الروسي جينادي بوريسوف إن الكويكب "2023 BU" الذي يبلغ قطره نحو 5-6 أمتار سيحلق على بعد بضعة آلاف من الكيلومترات من الأرض، يوم الخميس 26 يناير.

وقال بوريسوف: "منذ يومين، ظهر مثل هذا الكويكب، وأرسلت البيانات إلى مركز الكواكب الصغيرة، وتم نشر معلومات حول اكتشاف كويكب على الصفحة الدولية الخاصة بالكواكب الصغرى، وإن مركز الكويكب راقبته عدة مراصد وقد حصل على تسمية أولية "2023 BU".

وأكد أن الكويكب الذي اكتشفه بقطر نحو 5-6 أمتار يتحرك في اتجاه الأرض ومع ذلك، أكد العالم أن الكويكب لا يشكل خطرا، لأنه سيمر على مسافة عدة آلاف من الكيلومترات من سطح الأرض.

وحتى أن حجمه صغير، فالكويكبات التي يحتمل أن تشكل خطرا على الأرض يبلغ قطرها من 150مترا وما فوق.

ووفقًا لعالم الفلك، فإن الجسم الفضائي يتمتع بدرجة عالية من السطوع بدرجة كافية، حيث يمكن لسكان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية من ملاحظته حتى باستخدام تلسكوبات الهواة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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