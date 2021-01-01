تسعى وكالة الفضاء الأوروبية إلى سياسة "صفر حطام" عالميًا

يأمل جوزيف أشباخر، رئيس وكالة الفضاء الأوروبية ، في أن تكون هناك سياسة "صفر حطام" للمركبات الفضائية الأوروبية في السنوات القليلة المقبلة ، وهو نهج يجب أن يتوسع عالميًا.
قال رئيس وكالة الفضاء الأوروبية إنه يجري مناقشات مع الدول الأعضاء في الوكالة حول سياسة تتطلب إزالة الأقمار الصناعية فور انتهاء عملها.
واضاف : "نريد أن نؤسس سياسة خالية من الحطام ، مما يعني أنه إذا أحضرت مركبة فضائية إلى المدار ، فعليك إزالتها، هذه السياسة يجب أن تكون سارية المفعول في غضون عامين."
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