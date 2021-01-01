تسعى وكالة الفضاء الأوروبية إلى سياسة "صفر حطام" عالميًا

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يأمل جوزيف أشباخر، رئيس وكالة الفضاء الأوروبية ، في أن تكون هناك سياسة "صفر حطام" للمركبات الفضائية الأوروبية في السنوات القليلة المقبلة ، وهو نهج يجب أن يتوسع عالميًا.

قال رئيس وكالة الفضاء الأوروبية إنه يجري مناقشات مع الدول الأعضاء في الوكالة حول سياسة تتطلب إزالة الأقمار الصناعية فور انتهاء عملها.

واضاف : "نريد أن نؤسس سياسة خالية من الحطام ، مما يعني أنه إذا أحضرت مركبة فضائية إلى المدار ، فعليك إزالتها، هذه السياسة يجب أن تكون سارية المفعول في غضون عامين."

تابع "أنا أعمل الآن مع حكومتي في أوروبا ، وآمل أن يتم اعتماد هذا عالميًا لأننا بحاجة إلى حماية مداراتنا من أجل سلامتنا وسلامة المركبات الفضائية ورواد الفضاء."

وكالة الفضاء الأوروبية تبني سياسة «صفر حطام» عالميًا
تتطلب الإرشادات الدولية الحالية ، التي اعتمدتها العديد من البلدان ، أن يتم إخراج الأقمار الصناعية من مدارها بعد انتهاء مهمتها.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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