تسعى وكالة الفضاء الأوروبية إلى سياسة "صفر حطام" عالميًا

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يأمل جوزيف أشباخر، رئيس وكالة الفضاء الأوروبية ، في أن تكون هناك سياسة "صفر حطام" للمركبات الفضائية الأوروبية في السنوات القليلة المقبلة ، وهو نهج يجب أن يتوسع عالميًا.



قال رئيس وكالة الفضاء الأوروبية إنه يجري مناقشات مع الدول الأعضاء في الوكالة حول سياسة تتطلب إزالة الأقمار الصناعية فور انتهاء عملها.



واضاف : "نريد أن نؤسس سياسة خالية من الحطام ، مما يعني أنه إذا أحضرت مركبة فضائية إلى المدار ، فعليك إزالتها، هذه السياسة يجب أن تكون سارية المفعول في غضون عامين."

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تابع "أنا أعمل الآن مع حكومتي في أوروبا ، وآمل أن يتم اعتماد هذا عالميًا لأننا بحاجة إلى حماية مداراتنا من أجل سلامتنا وسلامة المركبات الفضائية ورواد الفضاء."وكالة الفضاء الأوروبية تبني سياسة «صفر حطام» عالميًاتتطلب الإرشادات الدولية الحالية ، التي اعتمدتها العديد من البلدان ، أن يتم إخراج الأقمار الصناعية من مدارها بعد انتهاء مهمتها.