

أسعار البيض أسعار البيض

شهدت أسعار البيض، اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، استقرارًا وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي:



سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالى 86 جنيها في حين يتراوح سعره للمستهلك 88 جنيهًا حسب المنطقة.



وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض حوالى 83 جنيها بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 87 جنيهًا حسب المنطقة.

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أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 80 جنيها بالمزرعة ويباع بسعر 83 جنيهًاً للمستهلك حسب المنطقة.وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذًا ثابتًا و30 منفذًا متحركًا تجوب القرى بالمحافظات حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة وذلك في اطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيا مع مبادرة الرئيس السيسي بمحاربة الغلاء.وتم من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة في الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن في الاسعار وتنفيذ لمبادرة الرئيس السيسي لمحاربه الغلاء.