أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الثلاثاء 24 يناير



أسعار اللحوم الحمراء أسعار اللحوم الحمراء

شهدت أسعار اللحوم الحمراء، حالة من الاستقرار اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التى نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية .



سجل سعر كيلو اللحم البلدى الكندوز ما بين 170 إلى 190 جنيها للكيلو حسب المنطقة.



وبلغ سعر الفلتو الكندوز حوالى 170 جنيها للكيلو وسعر الروستو الكندوز 170 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

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وتراوحت أسعار اللحوم الضأن البلدي من 180 إلى 220 جنيها حسب القطعة واستقر سعر اللحم الجملي عند 150 جنيهًا للكيلو.كما تباع الكبدة البلدي 190 جنيها والكبدة الضأن 190 جنيهات والكلاوي والقلب من 150 إلى 170 جنيها للكيلو والسجق البلدي من 160 إلى 180 جنيها.جدير بالذكر أن المنافذ التى وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة ، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة .كما أعلنت وزارة الزراعة عن توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية في إطار مبادرة الوزارة "خير مزارعنا لأهالينا" يوميا لتلبية احتياجات المواطنين حيث تباع اللحوم البلدية تباع بسعر 150 جنيها لكيلو الكندوز الصغير ولحوم الضانى 145 جنيها وطرح اللحوم البرازيلية المستوردة 130 جنيها للكيلو و110 جنيهات سعر كيلو الكبدة و جميع المنتجات تمتاز بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق 20%.