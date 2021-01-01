أبرز تريندات الأكل الشعبية في 2023..أكلات الطفولة والكيك وخضار البحر..

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كل شيء له اتجاهات والأشياء الجديدة التي يسير عليها، كالموضة والتي لها صيحات وإتجاهات جديدة، ومختلفة من ألوان وموضة وتصميم، وحتى الطعام له إتجاهات جديدة عن العام العام الماضى فيوجد طعام يكون الأقبال عليه كبير. وفي العام الجديد 2023 يوجد بعض الأطعمة التي تزداد شعبيتها خلال العام الحالي، وخبراء الأغذية يتوقعون قائمة بطعام معين، وفقاَ لموقع"stylecaster".



1 – طعام الطفولة الكلاسيكى

الجميع في عام 2023 يتطلع ويحن للماضى بكل ما فيه، ولهذا قد يسيطر الأشياء التي كان الجميع يفضلها وهو صغير على الظهور للسطح من جديد، وهى الوجبات المفضلة من أيام الطفولة، مثل وجبات السندوتش السريع بالجبن، والوجبات السريعة المفضلة القديمة، مثل وجبة الهابى ميل، والحلويات الكلاسيكية القديمة، وهذا الطعام القديم يشعر المرء بالحنين والدفئ والسعادة في آن واحد.



2 – الكيك والكب كيك

في العام الجديد 2023 قد ترى على مواقع التواصل الأجتماعى،و التيك توك، وصفات عديدة من الكيك، والكب الكيك المختلفة، مثل الكيك الزهرى و والزهور البرية، وقد زاد البحث عن وصفات الكيك والحلوى، لأن الجميع بلا شك يفضل الحلوى الذيذة، ويمكن بدل تقديم الكيك بالشموع من المرجح تناولها وعليها باقة من الزهور الصالحة للأكل بالطبع.

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3 – أطباق أقلفي سنة 2023 يكون الأمر سريعاَ نسبياَ، ففي عام 2022 الماضى كانت الوجبات السريعة معها أطباق عند تقديم الطعام، أما الوجبات السريعة في العام الجديد لم يعد معها أطباق، بل تم إستبدالها بألواح التقطيع ومفارش المائدة، ويعتبر تقديم الطعام في عدد أقل من الأطباق هو أفضل كعملية للتنظيف تكون أسهل، فأن تناول الطعام على لوح التقطيع يكون أفضل فما يهمنا هو الطعام نفسه، مع شكل التقديم الذى يحدث معه.4 – وجبات خفيفة من خضروات البحر:يعتبر العام المفضل في عام 2023 هو المأكولات البحرية، وليس الأمر مقتصر على الأسماك فقط ولكن من ضمنها الأعشاب البحرية ولها طرق لذيذة لتناولها.ويمكن تخزين منتجات عشب البحر لتكون جاهزة، مثل نودلز عشب البحر، ورقائق عشب البحر المنفوخ، والبعض كان يبحث عبر الإنترنت عن وصفات الطحالب الخضراء، ووجبات خفيفة من الأعشاب البحرية، وهى لاتأخذ وقت كبير في الطهى، فيمكن جلب تلك المنتجات وجعلها في المنزل عند الرغبة في تناول سريع وخفيف في نفس الوقت.5 – أطعمة لم تسمع بها وطعام عالمى:في عام 2022 كان يوجد وجبات غريبة لم يسمع بها البعض ، وأخرى مريحة، مثل تناول الكافيار المصنوع من البازلاء المنقطة بالأسود، وطبق أخر من المكرونة ممزوج بالفطير.أما في عام 2023 يتوقع الخبراء الحصول على الطعام المريح مثل الوجبات الخفيفة، التي تعد بسرعة ولا تحتاج لأى وقت ولا مجهود يذكر ، لسرعة الأيقاع في العالم، مع تناول طعام من حول العالم، مستوحى من الطعام من المطبخ الصينى واليابان، والأرجنتينى وجنوب آسيا وأطباق من البلقان وجزر هاواى وتركيا.