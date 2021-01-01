أحجار كريمة تخلصك من آلام الحيض والصداع وألم الظهر



أحجار كريمة أحجار كريمة

الأحجار الكريمة واحدة من طرق العلاج الطبيعية، يلجأ إليها الكثيرون كوسيلة مساعدة بجانب الأدوية أو الأطعمة أو المشروبات، ولا شك من أن لكل حجر كريم طاقة يتميز بها، فهناك من يخلص من الطاقة السلبية وأخرى تزيد من التركيز، ولكن أكثر ما تفكر فيه كثير من النساء بشكل شهري، هي ألم الدورة الشهرية، وهذا ما يجعلها تبحث عن كل من يساعدها في التخلص من هذه المحنة، ولا شك من وجود أحجار كريمة تساعد في التخلص من هذه الآلام يستعرضها اليوم السابع وفقًا لما نشره موقع "ohne".



حجر السترين

تعاني الكثير من السيدات أثناء الدورة الشهرية من قلة الثقة بنفسها وترددها عند اتخاذ القرارات السليمة، فيساعد حجر السترين هنا على زيادة الثقة بالنفس والشجاعة، ويخلص من الطاقة السلبية المحيطة بك، فقط أمسك الحجر بين يديك وأغمضي عينك واشحنيه بكل تحتاجيه منه، ثم ضعيه في وعاء ملئ بالماء تحت ضوء القمر، ثم أستخدم هذه المياه في غسل وجهك والمناطق التي تؤلمك، حتى تتغلغل الطاقة داخل جسدك.



حجر الروز الكوارتز

يتميز هذا الحجر بلونة الروز الفاتح، يمد من يمتلكه بالطاقة الإيجابية والوئام والحب غير المشروط، يعمل هذا الحجر على تخفيف الآلام ويعم على تدعيم الخصوبة ويخلص من الصداع، كما أنه يساعد النساء حديثي الولادة من التخلص من الألم النفسية والجسدية.

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حجر القمريساعد حجر القمر على ضبط الدورة الشهرية، كما أنه يمتص الألم، ويخلص من الطاقة السلبية الناتجة عن تغيرات الهرمونات داخل جسد المرأة، كما أنه يساعد في علاج آلام الثدي المصاحبة للدورة الشهرية، ويعمل على التوازن الهرموني في جسد المرأة.حجر الملكيتيساعد هذا الحجر في التخلص من الكثير من الألم وعلي رأسها ألم الدورة الشهرية، والألم المصاحبة للولادة الطبيعية، كما أنه يخفف من آلام البطن والانتفاخ والتقلصات، فقط يمكن وضعه على بطنك أو منطقة الألم ووضع اليد عليه وإغلاق العين والاسترخاء مدة لا تقل عن 30 دقيقة.