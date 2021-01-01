امتحانات طلاب الدمج .. وزير التعليم يكشف عن تعديلات جديدة



وزير التعليم وزير التعليم

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، إنه سيصدر قريبًا قرارًا جديدًا، بشأن امتحانات طلاب الدمج، المقيدين في المدارس الحكومية، وفقًا للنسبة التي حددتها الوزارة.



وبحسب «حجازي»، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، إن القرار سينص على أن نسبة الأسئلة الموضوعية في امتحان أصحاب الإعاقة الذهنية ستكون 100%، بعد أن كانت تنقسم إلى نسبة 50 إلى 50% موضوعي ومقالي، مُشيرًا إلى أن باقي ذوي الإعاقة مثل المكفوفين وغيرهم، ستكون امتحاناهم بنسبة 85% موضوعية، و15% فقط مقالي.



وزير التعليم: لدينا 9 آلاف معلم للتربية الخاصة و16 ألف مدرسة بها دمج بشكل جيد

وأكد وزير التعليم، أن هناك 108 آلاف طالب في مدارس الدمج و9 آلاف معلم للتربية الخاصة، و16 ألف مدرسة بها دمج بشكل جيد، مُضيفًا: "دور المدرسة سيعود مرة أخرى عبر مشروع مدارس مصر المتميزة يعيد للمدرسة نشاطها ودورها".

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وخلال مناقشة الجلسة العامة، اقترح رئيس لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، النائب محمد دعبس، أن يتم تقسيم الطلاب في الفصول على أساس مجموعهم، بحيث يكون هناك فصول للطلاب ذوي مستوى متوسط وأن يكون هناك فصول للأوائل والمتميزين، ويتم تقييم الطلاب نهاية الفصل الدراسي.ودعا رئيس تعليم الشيوخ، أن يجرى استغلال أسوار المدارس في عمل الإعلانات، وأن يؤخذ المقابل لصالح صندوق أعضاء هيئة التدريس.شروط دمج الطلاب بالمدارستجدر الإشارة إلى شروط دمج الطلاب بالمدارس، التي حددتها الوزارة، والتي تشمل الآتي:ضرورة صدور جميع التقارير الطبية من جهات حكومية معتمدة، المتمثلة في (الهيئة العامة للتأمين الصحي- مستشفيات وزارة الصحة والسكان الهيئات التابعة لها- المستشفيات الجامعية- مستشفيات القوات المسلحة والشرطة).تأدية اختبار ذكاء مع جميع الإعاقات عند الرغبة في التقديم على المدارس بمراحلها المختلفة.يسمح بقبول الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة المحولين من مدارس التعليم العام والفني إلى مدارس التربية الخاصة.يجب أن تكون الإعاقات متمثلة في إعاقة فكرية، إعاقة سمعية، إعاقة بصرية.يقبل الطلاب من عمر 6 إلى 12 سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي2023، كما يجوز في حالة وجود أماكن شاغرة بالمديرية النزول بالسن إلى خمس سنوات مع عدم الإخلال بالضوابط.يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الإعدادي بالمدارس حتى 18 سنة في أول شهر أكتوبر.