آثار عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

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أعلن حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، أن الكلية انتهت من أعمال امتحانات برامجها وهى الآثار المصرية القديمة، الآثار الإسلامية، الآثار اليونانية والرومانية، علوم الآثار والحفائر، وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية ونظم المعلومات الأثرية والتراثية يوم 18/1/2023.







وانتهت أعمال رصد النتائج كاملة فى نفس اليوم، وتم إعلانها إلكترونيا 22/1/2023 في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه جامعة عين شمس من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المعد من قبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة UMS.

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رابط نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأولوأضاف بأن طلاب الكلية يمكنهم التعرف على نتائجهم بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب في الرابط التالي هناوأكد على شكر إدارة الكلية لكل المشاركين في العملية الإمتحانية لما أبدوه من انضباط في العمل ودقة وتعاون، وأضاف سيادته أن نسبة النجاح في 4 برامج من المستوى الثاني حققت 100%، بينما بلغت في البرنامج الخامس 99.6 % وبذلك بلغت النسبة العامة للنجاح في مقررات هذا المستوى 99.9 %.في حين تراوحت نسب النجاح في مقررات برامج المستوى الأول ما بين 82.9% في برنامج الآثار المصرية القديمة، و83 في الآثار الإسلامية، و92 في الآثار اليونانية والرومانية، و 88.5 في علوم الآثار والحفائر، و90 في إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، و84.7 في نظم المعلومات الأثرية والتراثية، وبمتوسط بلغ 86.9 للمستوى الأول.ويواصل طلاب جامعة عين شمس تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الاختبارات الإلكترونية خلال الفصل الدراسي الأول في خمس كليات هي (الطب، التمريض، الألسن، التربية، الآداب)، وأدى الطلاب الاختبارات وسط إجراءات احترازية ووقائية.وكانت جامعة عين شمس استعدت منذ فترة مبكرة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 / 2023، وذلك مع الاستفادة الكاملة من منصات جامعة عين شمس التعليمية بوابة جامعة عين شمس للتعلم الإلكتروني ASU 2 Learn ومنصة جامعة عين شمس للتقييم الإلكتروني ASU 2 Test، فضلًا عن تجهيز مراكز للاختبارات الإلكترونية على أعلى مستوى.حيث تم إنشاء مراكز للاختبارات الإلكترونية التي تضم 9 قاعات بسعة 1950 طالبا بالإضافة إلى قاعات صغيرة بسعة 35 طالبا تم توفيرها بكليات أخرى لهذا الغرض مثل كليتي الآداب والتربية وهذا جعل من جامعة عين شمس مقصدًا للقاصي والداني لما تتمتع به من سمعة أكاديمية دولية أهلتها للمنافسة بقوة ضمن أرقى التصنيفات العالمية.